「讓孩子放心玩」南韓父母帶未成年兒子結紮 台醫師批太扯

2019-02-28 17:57 聯合報 記者 聯合報 記者 李樹人 ╱即時報導



南韓家長擔心還在唸書的兒子「鬧出人命」，近來吹起一股「國小國中小男生結紮」風氣。 示意圖／ingimage 分享 facebook

南韓首爾近期吹起一股「國小國中小男生結紮」風氣，居住在首都的上流家長們擔心還在唸書的兒子「鬧出人命」，自己成為爺爺奶奶，因此，提前帶著孩子就醫結紮，讓他們「放心去玩」。

南韓《朝鮮日報》報導，南韓近年來性觀念逐漸開放，但性知識卻嚴重不足，首爾江南區一位泌尿科醫師表示，最近不少家長們帶著兒子動結紮手術（輸精管切除術），2019年1月就為兩名高三男生動手術，每逢寒暑假，前來諮詢的家長人數暴增。

該報導指出，南韓社會性觀念越來越開放，但家長仍較保守，很少人主動向10幾歲的子女說明保險套的用途和避孕方法，有些則認為，結紮手術就類似「割包皮」手術，日後有需要，可以再打通輸精管。

但事實如此嗎？高雄榮總泌尿科主治醫師簡邦平指出，男生結紮後重新接回輸精管的成功率與術後時間成反比，例如，結紮後一年接回成功率可達九成，五年則只剩五成，如果過了十年，則幾乎等於零。

簡邦平說，目前人工生殖技術發達，即使輸精管不通，男生在性行為中有如空包彈，但還是可以從睪丸、副睪丸取精，進行人工生殖，成功率相當高。

簡邦平表示，結紮手術並非屬於不可逆的手術，仍可能接回輸精管，但依照目前人工生殖法、倫理規範，台灣泌尿科醫師不可能幫未成年小男生執行結紮手術，即使成年了，但仍未婚，醫師也不太可能協助結紮。

對於少部分韓國上流社會家長的作法，簡邦平認為，即使再有錢，父母也沒有權力改變上天賦予孩子的生產能力，應該教導孩子瞭解正確避孕方法，如何使用保險套，才是正確的作法。