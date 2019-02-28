親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
二二八連假資訊
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

不是大立光！ 最受歡迎零股致富七成都靠金融股

省籍衝突，不是二二八政府可以屠殺人民的理由

60歲的他前胸後背痛 醫師診斷結果竟是致命疾病

2019-02-28 17:34聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

60歲的王伯伯，某天突然感覺前胸到後背一陣撕裂傷痛，但他以為只是普通的肌肉痛，又覺得時間不早不想麻煩子女陪著去看病，不料洗澡洗到一半暈倒，還好家人及時發現，送來急診，初步發現是急性心肌梗塞，但團隊進一步檢查還同時有主動脈剝離現象，緊急進行手術切除剝離部分並置換人工血管，才從鬼門關前將人救回。

但並不是所有都可以像這名病人一樣幸運，國泰醫院心血管中心部主任侯紹敏指出，主動脈剝離近年國內有增加趨勢，且致死率極高，有高達45%病人在發作當下就死亡，男性發生率多於女性。主動脈是身體最大動脈，負責將心臟的血液通往全身，若主動脈剝離，會造成全身血液供應問題，進而產生器官缺氧壞死，是致死率極高的疾病。

侯紹敏說，一般來說約8、9患者會出現前胸到後背撕裂般劇痛，這是主動脈剝離典型症狀，「主動脈剝離就像剝橘子皮，附著在心臟上的主動脈硬生生脫離，過程兇猛」，患者會感受到胸口彷彿被撕開的感覺，最初常見症狀是前胸痛，但因為主動脈剝離一定是整條從頭到尾都分離，所以也會從前胸痛到後背。

侯紹敏補充說明，主動脈剝離所帶來的疼痛與一般肌肉痛很好區分，如腰背痛或「落枕」等一般肌肉痛，都是在某個姿勢或角度才會痛，變換姿勢疼痛感會趨緩；因主動脈剝離出現前胸到後背痛，因為是從體內產生的疼痛，不會隨著姿勢變換而改善，是持續性撕裂痛，提醒民眾出現這樣的症狀不要忍痛，應儘速就醫。

侯紹敏表示，天氣太冷或太熱等氣溫變化大時，更是主動脈剝離及心肌梗塞好發的高峰期。誘發主動脈剝離的原因幾乎都是因高血壓、高血脂等，呼籲三高病人應規律用藥控制疾病，如出現突發性的前胸到後背劇痛、呼吸困難、休克暈厥等症狀盡快就醫，因主動脈剝離越早就醫，存活機會越大。

醫師提醒，後背撕裂傷痛不一定是肌肉痛，可能是致命主動脈剝離應盡快就醫。示意圖／I...
醫師提醒，後背撕裂傷痛不一定是肌肉痛，可能是致命主動脈剝離應盡快就醫。示意圖／Ingimage
分享

患者心肌梗塞背痛
高雄人請進！高雄馬 10 年大調查：市民歡迎馬拉嗎？→

相關新聞

「讓孩子放心玩」南韓父母帶未成年兒子結紮 台醫師批太扯

2019-02-28 17:57

這幾處偏鄉衛生所醫療頻寬僅512K 民眾掛號看病有夠「卡」

2019-02-28 15:51

哪些人不建議染髮？專家提醒愛美人士這幾點

2019-02-28 18:07

大聲說愛 楊吉川基金會提倡愛要即時

2019-02-28 15:43

被蜜蜂叮怎麼辦？ 專家傳授正確治療SOP

2019-02-28 15:19

「腰瘦」好！女性腰圍超過這數字 中風機會高2倍

2019-02-28 14:55

女性10大死因慢性病占7項 改掉小習慣就能預防

2019-02-28 14:39

搭火車驚見窗簾發霉 讓她直呼「台鐵漲價吧我給你錢」

2019-02-28 14:15

小孩天天尿床 中醫建議三法改善

2019-02-28 14:14

2小時撿326公斤垃圾！ 外國志工嘆「別再放天燈」

2019-02-28 13:55

3款降血壓藥爆致癌疑雲 高市衛生局下架回收4萬顆

2019-02-28 13:52

銀髮族規畫自由行 撇步看這裡

2019-02-28 13:16

App訂房超簡單 銀髮族也能輕鬆搞定

2019-02-28 13:14

高鐵攜手飯店 端出優惠好康

2019-02-28 13:12

搭火車旅遊 「環島之星」天天出發、「郵輪式列車」會等人

2019-02-28 13:09

消滅C肝 肝臟學會獻3策

2019-02-28 12:52

骨鬆骨折擾人 微創手術恢復快

2019-02-28 12:39

日速食店「單人座」好貼心？網唱衰：在台變K書中心

2019-02-28 12:00

春遊花東 花海可食地景向您招手

2019-02-28 11:57

林佳龍宣布500+500春遊補助 觀光局澄清報導非全貌

2019-02-28 11:50

這個冬天怎麼了 氣象專家統計：高溫又缺水

2019-02-28 11:43

苗栗大千醫院診斷去年癌症病例 攝護腺癌偏高

2019-02-28 11:40

是你嗎？台灣燈會找12或24年前小豬提燈 送神秘禮物

2019-02-28 11:27

長知識！原來魯冰花有這種功能

2019-02-28 11:15

業者怨國旅補助撥款慢 觀光局預估6月底前全數核銷

2019-02-28 11:09

專家傳授更年期飲食法 找回黃金女力

2019-02-28 11:04

交通新規定乘客不得左後門上下車？警察說清楚

2019-02-28 11:01

蜜棗維生素C是蘋果20倍 抗氧化超優

2019-02-28 10:56

台中花博智農館特展 蔬果花卉達身心平衡

2019-02-28 10:33

高鐵觀光夯 今年可望帶286萬人次去旅行

2019-02-28 10:29

火車旅「環島之星」天天出發 郵輪式列車「會等人」

2019-02-28 10:26

防治C肝 肝臟學會：三策略仍有機會

2019-02-28 10:23

整理包／看過來！ 3月1日起交通新措施

2019-02-28 09:43

蝴蝶將減弱為熱帶低壓 東半部、恆春半島防長浪

2019-02-28 08:51

偏鄉母中風兒眼疾就醫不易 「居家醫療服務」出手解困

2019-02-28 07:18

暖冬遊補助沒來 業者寒冬「不想陪政府玩了」

2019-02-28 00:12

3降血壓藥檢出致癌物 600萬顆中鏢

2019-02-28 00:02

C肝村全篩全治 目標仍漫長

2019-02-27 23:59

遊客赴澳洲小心！ 每年4月前正逢颶風旺季

2019-02-27 23:59
看更多

熱門文章

整理包／看過來！ 3月1日起交通新措施

2019-02-28 09:43

行駛西濱快速路注意了 彰化警方3月展開聯合稽查

2019-02-27 22:35

暖冬遊補助沒來 業者寒冬「不想陪政府玩了」

2019-02-28 00:12

春遊補助每人500 還有5種條件可加碼

2019-02-27 23:32

今日星座運勢／水瓶不宜玩金錢遊戲 事業穩中求進

2019-02-28 00:00

上班噴對香水加快工作效率！2種香味讓同事自然愛上妳

2019-02-28 00:29

國道停車場再現！國三銜接國五塞爆時速20都不到

2019-02-28 08:14

二二八連假 警方：北市國1南下高乘載管制點有8處

2019-02-28 08:17

婚後開銷誰負責？ 女友提議讓他聽了很崩潰

2019-02-28 15:55

影／交部撥8.6億「春遊補助」業者憂:民眾有補助才出遊

2019-02-27 18:35

228連假天氣 吳德榮：北部忽涼忽暖 中南部暖熱早晚涼

2019-02-28 07:05

2小時撿326公斤垃圾！ 外國志工嘆「別再放天燈」

2019-02-28 13:55

這個導管手術很厲害！ 可以改善難治性高血壓

2019-02-27 23:10

懶人包／228連假「4大超商好康」！珍奶、咖啡、霜淇淋都有特價

2019-02-28 11:28

遊客南下朝聖台灣燈會 車潮擠爆國三回堵9公里

2019-02-28 09:42

搭火車驚見窗簾發霉 讓她直呼「台鐵漲價吧我給你錢」

2019-02-28 14:15

林佳龍宣布500+500春遊補助 觀光局澄清報導非全貌

2019-02-28 11:50

觀光局核銷忙翻 「乾脆改補助局」

2019-02-27 23:32

交通新規定乘客不得左後門上下車？警察說清楚

2019-02-28 11:01

掃興！228連假北部濕涼 只有周六好天氣

2019-02-28 09:37

3降血壓藥檢出致癌物 600萬顆中鏢

2019-02-28 00:02

影／他隻身一人進獵豹區過夜 半夜睜眼景象嚇壞眾人

2019-02-28 13:43

小7「櫻花特色店」全台只有這兩間！拍照打卡讓你變網美

2019-02-27 20:04

苦有這麼多…媽媽怨念心聲「在台灣帶小孩好累」

2019-02-28 12:53

衰！ 亞培降血壓藥也中標 含致癌成分需下架

2019-02-27 21:09

OL罹患睡眠呼吸中止症 她不開刀靠雷射治好打鼾

2019-02-27 19:04

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／永福樓，還有白冰冰與白曉燕

2019-02-28 06:00

連假首日國道好塞 上午避開六大地雷路段

2019-02-28 07:37

一夜情對象就不該結婚？讓男生「認真不起來」的10種女生

2019-02-28 15:26

60歲的他前胸後背痛 醫師診斷結果竟是致命疾病

2019-02-28 17:34

蘇花改一早壅塞時速20 車龍10幾公里午後才紓解

2019-02-28 08:11

【考場驚魂】翟敬宜／媽呀，我的手表響了

2019-02-28 06:00

一張圖看懂228連假天氣 周五、周六可曬衣踏青

2019-02-28 11:33

遊客赴澳洲小心！ 每年4月前正逢颶風旺季

2019-02-27 23:59

被蜜蜂叮怎麼辦？ 專家傳授正確治療SOP

2019-02-28 15:19

影╱特大咖啡不到7分滿 消費者實測發現超商感謝

2019-02-28 11:16

苗栗大千醫院診斷去年癌症病例 攝護腺癌偏高

2019-02-28 11:40

【童言童語】庭院深深／長壽與麵線

2019-02-28 06:00

開心放連假! 3/4開工PAUL飲品買一送一

2019-02-27 22:56

蘇花改上午每小時逾千輛爆量 預估下午3時後恢復正常

2019-02-28 12:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top