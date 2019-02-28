60歲的他前胸後背痛 醫師診斷結果竟是致命疾病

2019-02-28 17:34 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



60歲的王伯伯，某天突然感覺前胸到後背一陣撕裂傷痛，但他以為只是普通的肌肉痛，又覺得時間不早不想麻煩子女陪著去看病，不料洗澡洗到一半暈倒，還好家人及時發現，送來急診，初步發現是急性心肌梗塞，但團隊進一步檢查還同時有主動脈剝離現象，緊急進行手術切除剝離部分並置換人工血管，才從鬼門關前將人救回。

但並不是所有都可以像這名病人一樣幸運，國泰醫院心血管中心部主任侯紹敏指出，主動脈剝離近年國內有增加趨勢，且致死率極高，有高達45%病人在發作當下就死亡，男性發生率多於女性。主動脈是身體最大動脈，負責將心臟的血液通往全身，若主動脈剝離，會造成全身血液供應問題，進而產生器官缺氧壞死，是致死率極高的疾病。

侯紹敏說，一般來說約8、9患者會出現前胸到後背撕裂般劇痛，這是主動脈剝離典型症狀，「主動脈剝離就像剝橘子皮，附著在心臟上的主動脈硬生生脫離，過程兇猛」，患者會感受到胸口彷彿被撕開的感覺，最初常見症狀是前胸痛，但因為主動脈剝離一定是整條從頭到尾都分離，所以也會從前胸痛到後背。

侯紹敏補充說明，主動脈剝離所帶來的疼痛與一般肌肉痛很好區分，如腰背痛或「落枕」等一般肌肉痛，都是在某個姿勢或角度才會痛，變換姿勢疼痛感會趨緩；因主動脈剝離出現前胸到後背痛，因為是從體內產生的疼痛，不會隨著姿勢變換而改善，是持續性撕裂痛，提醒民眾出現這樣的症狀不要忍痛，應儘速就醫。