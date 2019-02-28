這幾處偏鄉衛生所醫療頻寬僅512K 民眾掛號看病有夠「卡」

2019-02-28 15:51 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



偏鄉離島及原住民山區醫療資源不足，部分僅能靠巡迴醫療服務協助，但不少衛生所或巡迴醫療點的網路頻寬太低，使掛號看診慢，成為偏鄉醫療的一大障礙。衛福部表示，已分二階段透過前瞻計畫幫403處衛生所調升頻寬至100M，目前完成212處改善，其餘將於今年底完工。

我國城鄉差距大，在健保體制下是同「卡」不同命，偏鄉缺醫師只能靠巡迴醫療支援，但若醫療頻寬不夠，看病更是卡卡。

衛福部於前年底統計發現，全國403處原鄉離島地區衛生所（室）及巡迴醫療點，其中6成的頻寬速率低於20M以下，甚至有七處只有512K，使得醫師要用健保系統幫病人掛號及傳輸資料等，比都市地區來得龜速且沒效率。

為翻轉城鄉數位落差、精進巡迴醫療網路品質，衛福部照護司長蔡淑鳳表示，該部透過前瞻計畫2億元，分4年2階段提升衛生所及巡迴醫療點的網路頻寬，最高調升至100M。

但部分離島因基礎建設不足，最高只能提升至40M。蔡淑鳳說，會盡力協助當地提升頻寬，不會因此置之不理。

100M和20M的網路傳輸速度可以差多少？蔡淑鳳舉例，平常醫師於網路系統幫病人掛號不到1分鐘，但20M速度可能讓病人等上10分鐘，遑論是傳輸或讀取身體檢查的影像檔。

衛福部於去年底完成212處的衛生所或巡迴醫療點之醫療網路頻寬升速，預計於今年底將剩下的191處升速完成。至於衛生室的老舊醫療資訊系統硬體設備部分，去年底已完成32處汰換，預計明年再完成32處汰換。

值得一提的是，403處衛生所及巡迴醫療點均會裝設新的血壓量測裝置，該裝置可將民眾的血壓量測數據上傳至手機App，不只減少醫護急民眾於紙本抄寫量測記錄，在都市工作的子女也能透過App掌握偏鄉長輩的健康動向。

由於去年2月發生蘭嶼護理師搭黑鷹救護直升機而意外墜海身亡，衛福部也將利用此次的頻寬升速建設，加速「多方資訊影像會診台平」的建置，所以本次衛生所的頻寬升速及老舊設備汰換，均以離島為優先。