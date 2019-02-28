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普悠瑪翻車4個月 台鐵：財損賠償「從優從寬」

2019-02-28 15:32聯合報 記者侯俐安╱即時報導

去年10月21日普悠瑪在宜蘭新馬站翻覆，奪走18條人命，200多人受傷。圖／本報...
去年10月21日普悠瑪在宜蘭新馬站翻覆，奪走18條人命，200多人受傷。圖／本報系資料照
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台鐵普悠瑪翻車事故超過4個月，18人罹難、277人受傷，自救會成員本月26日到台東縣政府陳情，痛批台鐵不主動關心、承諾事項全跳票，傷者賠償都無標準，財損、就醫單據也都無下文。台鐵表示，對於普悠瑪事故，台鐵心懷愧疚，盼能消弭旅客痛苦，對旅客竭盡全力照顧。

普悠瑪事故列車共有366名旅客、4名工作人員，總計造成18名旅客罹難，277人受傷，其中有270人未住院或已出院，7人仍在住院。重傷認定方面，台鐵報17人重傷，目前確定8人為重傷。

對於自救會不滿財損無下文。台鐵坦言，財損賠償依規定為1萬元，且須有損壞物，但事故後，許多手機、筆電等損壞物難找到，未突破1萬元與損害物標準，經交通部授權、主計單位協助，只要旅客報上來並審核通過，皆開放賠償，除購買新品核銷，也同意賠償直接金額。

台鐵表示，針對財損賠償，台鐵局長張政源要求「從優從寬」，為避免浮濫賠償，仍會簡單審核。目前1萬元以下財損，已賠償45件、正在處理有22件；1萬元以上以賠償15件、56萬4000元，以電腦類型最多，其中包含一台8萬元電競電腦。

此外，由於部分重傷者居住台東，到台鐵就醫並不方便，台鐵除派車接送家中到機場、機場到醫院，也全程負擔交通費用，並替一名傷者在天母租屋，以每月4萬元租金租一層3房2廳，就近就醫，並為其改裝設備，及協助接送就醫。

台鐵表示，經外傷醫學會認定為重傷者將賠償240萬元，住院者若1至5天賠償10萬、每超過1天加20萬，最高20萬元。目前報驗17人，已有8人認定為重傷，其餘尚無結論。據統計，總計發放補償金，及在看護費、醫藥費、雜支上的花費，宜蘭段806萬、花蓮段1460萬、中運段60萬。

台鐵普悠瑪自救會
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