被蜜蜂叮怎麼辦？ 專家傳授正確治療SOP

2019-02-28 15:19 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



今天是228連假第一天，各地天氣都適合戶外活動，一不小心被蜜蜂叮可不要裝沒事，如果被群蜂攻擊可是有休克風險。爺爺奶奶傳授的「尿尿解蜂毒」是真的嗎？專家表示，這是錯誤的觀念，對於蜂螫治療，正確SOP、主要原則是「儘速去除螫針和毒囊」、「局度冰敷」、「盡快就醫，使用止痛或抗組織胺藥物」。

藥師蔡美琦在中華民國藥師公會全國聯會出版的「與藥師做朋友」中介紹，民眾若不慎被密登叮傷，應在被螫傷的部分，找出蜂刺，用夾子、刀背或信用卡輕輕將刺刮去，絕對不可以用手擠壓也不可在傷處抓癢，以免再次刺傷自己或注入更多毒液。提醒可用水清潔傷口，一方面避免感染，另一方面可除去蜜蜂留下的費洛蒙，避免吸引更多蜜蜂。

不論如何，被蜜蜂螫就必須儘速就醫進行處理，避免後續過敏反應進展，蔡美琦說，藥物治療分為局部塗抹類固醇、抗組織胺成分藥膏，或加上口服或注射類固醇、抗組織胺藥物，在使用抗組織胺藥物時可能會出現嗜睡情形，使用期間應避免從事需注意力集中或操作機械的工作。

另外，針對尿液或氨水能解蜂毒的流言，蔡美琦表示，蜂毒經由二至三公釐帶有毒囊的蜂針進入人體，主要成分毀使局部血管擴張即通透性增加，出現紅腫、麻癢、刺痛感，並造成局部肌肉收縮，讓毒囊停留在受螫部位，使毒囊中的毒液持續進入血液，所以單用尿液或氨水是無法解蜂毒。