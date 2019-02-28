全國19個數位街區 互動看板玩「台灣波爾多」

2019-02-28 15:06 聯合報 記者 聯合報 記者 張語羚 ╱即時報導



228假期還沒決定好去哪玩耍嗎？經濟部中小企業處推動全國19個數位街區，透過VR、720度環景科技應用等，讓旅客玩得更科技。其中，全國酒莊密度最高，且有「台灣波爾多」稱號的彰化縣二林鎮就可透過互動看法，了解在地歷史與發展。

中小企業處推動「普及中小企業數位寬頻應用計畫」，在全國18個縣市形塑19個數位街區，包含宜蘭頭城老街、桃園復興角板山、新竹北埔老街、南投鹿谷茶街、雲林口湖、嘉義梅山老街、台南玉井、高雄茄萣漁村、金門老街、屏東勝利新村等，透過在偏鄉街區導入數位應用，塑造出風情樣貌迥然不同的特色街區。

中小企業處指出，19個數位街區皆有佈建免費 WiFi熱點、導入行動支付與各種數位應用，發展街區特定景點AR互動體驗、電子數位集章服務、電子看板、720度環景科技應用以及建構在地資訊平台等，讓偏鄉地區店家運用數位科技，建構創新營運模式，提供更優質的服務。

以有「台灣波爾多」之稱的彰化縣二林鎮葡萄園酒莊為例，當地是全國酒莊密度最高的鄉鎮，中小企業處指出，藉由台灣酒窖聯合遊客服務中心結合在地酒莊，透過運用數位科技，讓遊客連接免費WiFi，認識在地不同酒莊的差異與特色，同時享受多元支付的便利，還可透過互動式電子看板，了解二林鎮的發展歷程與資訊。

苗栗南庄老街則是結合數位寬頻應用，中小企業處表示，遊客只要拿起手機即能查詢在地好吃好玩之處，提供遊客多元化的體驗內容，若旅途中手機快要沒電，南庄戲院、南庄百年郵便局及黃金傳說窯烤麵包坊三處亦設有免費充電站提供遊客使用。

馬祖北竿的芹壁村結合資訊科技融合文化聚落資產保存理念所打造的「智慧文化聚落」，遊客可以使用免費WiFi外，更可透過行動裝置下載AR智慧導覽APP，提供更豐富有趣的旅遊新體驗，從科技應用帶領遊客認識昔日戰區與文化。