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「腰瘦」好！女性腰圍超過這數字 中風機會高2倍

2019-02-28 14:55聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

國健署提醒，女性腰圍超過80公分，就是腰圍過粗，小腹突出暗藏內臟脂肪超標風險。圖...
國健署提醒，女性腰圍超過80公分，就是腰圍過粗，小腹突出暗藏內臟脂肪超標風險。圖／ingimage
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想要瘦瘦的腰是許多愛美的女生夢寐以求，「腰瘦」不只是美麗的象徵，更是健康指標，國健署提醒，女性腰圍超過80公分，就是腰圍過粗，據統計，國內40到64歲女性超過半數腰圍不及格，小腹突出暗藏內臟脂肪超標風險，更有研究發現代謝症候群罹患心臟病及腦中風的風險是一般人2至4倍。

據國健署2014至2017年國民營養健康狀況變遷調查，40到64歲女性有56.1%腰圍超過80公分，24.7%BMI值大於24有體重過重問題、20%女性BMI值超過27是肥胖一族。多數人以為熟女重視「養生」，但2017年調查發現，中年女性55％每周都喝含糖飲料，甚至只有3成達成天天五蔬果，結果令人跌破眼鏡。

國健署慢性病防治組組長陳妙心表示，2017年女性十大死因中，慢性病佔有7項，分別是心臟疾病、糖尿病、腦血管疾病、高血壓性疾病、腎炎、腎病症候群及腎病變，高血壓、高血糖、高血脂是這些慢性疾病的共同危險因子。

陳妙心提醒40歲以上女性，隨著年齡增加，新陳代謝速度會變慢，但大多數女性喜歡吃甜食或吃消夜，加上生活忙碌壓縮運動時間，就容易有腰圍過粗或體重過重或肥胖的情形，高血壓、高血糖、高血脂也紛紛找上門。

女性想無憂遠離慢性病，陳妙心建議，除少吃宵夜，平時應避免常吃甜食及含糖飲料，如遇特殊節慶想吃甜食，建議與親友分享吃；多喝白開水不僅可「鏟糖」，又能增加身體代謝。另外，平日食用低油、低糖、低鹽及高纖的飲食，以清蒸、涼拌、燉等取代油炸烹調。

陳妙心也說，運動其實不難，通勤族可每天提早一、兩站下車走路或騎腳踏車上、下班，可利用中午休息時間進行健走或是做伸展操，晚上吃完飯後也可利用公園運動設施或社區活動中心做荷重運動或有氧運動或肌力訓練，再加上戒菸少飲酒，就能保持健康體態。

慢性病高血壓國健署
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