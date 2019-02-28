小孩天天尿床 中醫建議三法改善

2019-02-28 14:14 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



小孩子在離開尿布期以後，仍可能持續有尿床情形。8歲的劉小妹妹幾乎天天夜尿，讓父母親洗被單洗到來不及，後經中醫師建議下，以針灸和中藥方式治療，改善劉小妹妹尿床困擾； 另有醫師建議可建立行為準則來輔助。

收治劉小妹妹的花蓮慈濟醫院中醫部兒科主任楊成湛表示，嬰幼兒的神經與泌尿系統仍處於發育階段，對小便的控制能力差而出現遺尿症，偶有尿床狀況，但如果超過五歲仍有尿床，就需要醫師評估治療。

楊成湛指出，遺尿症可分為原發性與繼發性兩大類，原發性是由於控制膀胱排尿的功能未成熟；續發性遺尿則多因膀胱病變、泌尿道感染、腎臟或輸尿管病變等。通常來說，在學齡期尿床多屬原發性，只是可能會造成兒童心理壓力、自卑感，也造成父母困擾。

台北市中醫師公會名譽理事長陳潮宗表示，以中醫來說，尿液的生成排泄與肺、脾、腎、膀胱等臟腑有關。小朋友會有尿床情形，通常都是睡太久、太沈的關係，膀胱控制不住，臨床上會以人參、黃耆等補性中藥熬湯給小朋友喝，使其補氣、醒腦，睡眠時不會一路昏沈。但若是熱性體質則不一定適用，家長應以中醫師診斷後建議藥方為佳，勿以偏方給小孩服用。

除了中藥治療外，楊成湛說，可針灸位於肚臍下約2至4吋的氣海、關元穴位，也可改善小兒尿床，怕痛的孩子可選擇雷射針灸，同樣具治療效果；國外已有使用雷射針灸治療小兒尿床相關研究，可有效減少每週尿床的次數。

陳潮中建議，尿床的兒童除可接受中醫治療外，也可建立行為準則來輔助，如晚餐與睡前的水量攝取、睡前喝些茶葉保持安神，並規定就寢前需如廁、夜眠期間使用鬧鈴等方法，養成定期解尿習慣。