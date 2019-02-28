女性10大死因慢性病占7項 改掉小習慣就能預防

2019-02-28 14:39 中央社 台北28日電



據統計，女性10大死因當中，慢性病就占了7項，肥胖、高血脂等代謝症候群是導致慢性病的主因。聯合報系資料照 分享 facebook

根據國健署統計，女性10大死因當中，慢性病就占了7項，肥胖、高血脂等代謝症候群是導致慢性病的主因，建議飲食上少油、鹽、糖，多吃天然蔬果，並利用通勤時間養成運動習慣。

根據衛生福利部國民健康署統計，民國106年女性10大死因中，慢性病就占了7項，包括心臟疾病、糖尿病、腦血管疾病、高血壓性疾病、腎炎、腎病症候群及腎病變，其中高血壓、高血糖、高血脂等三高疾病，正是這些慢性疾病的共同危險因子。

國健署指出，女姓隨著年齡的增加，新陳代謝速度會愈來愈慢，加上現代女性身兼數職，經常運動量不足，脂肪便會漸漸堆積，高血壓、高血糖、高血脂也會接連找上門。

國健署表示，一旦女性腰圍超過80公分、血壓偏高（收縮壓大於130、舒張壓大於85）、空腹血糖值大於100、空腹三酸甘油酯大於150，或是高密度脂蛋白膽固醇低於50，上述5項中符合3項，就可判定為代謝症候群。

研究發現，有代謝症候群的民眾，罹患心臟病風險是一般人的2倍，罹患腦中風的風險更高達4倍，尤其40歲以上女性更應提高警覺。

國健署近年調查發現，40至64歲女性55.6%在每週都會喝含糖飲料，但只有29.9%落實天天5蔬果，值得注意的是，此年齡層的女性多達56.1%腰圍過粗、24.7%體重過重，另有20%肥胖、23.5%高血壓。

國健署提供簡單3招，就能避免肥胖導致慢性病上身。首先，飲食上應奉行低油、低糖、低鹽及高纖原則，多吃含鈣、深綠色蔬菜及高鈣豆製品、適量水果及天然未加工食物，可避免骨質疏鬆；想吃甜食或含糖飲料時，不妨與周遭親友一同分享，降低糖分攝取。

其次，盡可能利用閒暇時間運動，舉例來說，通勤族每天可提早1、2站下車走路，或是騎腳踏車上班，將運動習慣融入生活中，每次運動至少15分鐘每天2次，中午休息時也可以到戶外健走、做伸展操，晚飯過後也可到健身房做負重訓練、有氧運動等，增加骨密度、強健肌肉。

更重要的是要定期量血壓、體重及腰圍，提早警惕自己，若家中沒有血壓計，可到社區藥局或社區血壓站測量，每天固定時間量測，掌握身體變化。