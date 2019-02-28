孩子228連假瘋電玩 這三項指標可知是否網路成癮

2019-02-28 13:57 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



228四天連假開始，有人安排豐富行程，也有人打算宅在家滑手機、打電動。有研究發現，年輕且具潛在精神疾病症狀者，有較高程度的網路成癮。董氏基金會建議師長可觀察三項覺察指標主動關心，避免他們因網路成癮而影響學校及家庭生活。

一篇2016年3月發表於「成癮行為心理學」期刊的文獻研究，研究者利用問卷調查2.3萬名挪威民眾，其中女性占六成五，男性占三成五。問卷使用卑爾根社交媒體成癮量表及遊戲成癮量表等。

研究調查發現，有注意力不足過動症、強迫症、焦慮症和憂鬱症等精神疾病症狀的青少年或年輕成人，有較高程度的網路成癮機會，建議列入預防網路成癮的目標。

不過，玩社群媒體及玩電玩者的特徵不太相同，前者焦慮程度較高，害怕與人面對面交談，但仍期待與人互動並且建立關係；後者則是憂鬱傾向較高，可能藉由電玩遊戲逃避人群，從中尋找自我價值和成就感。

北市聯醫中興院區精神科醫師詹佳真指出，網路成癮猶如酒精或藥物成癮，成癮者嘗試用可改變心智的物質達到「自我治療」。但無論何種原因，網路成癮皆對社交、工作和家庭生活造成影響，導致原想逃避的問題更加嚴重。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨表示，網路成癮的「覺察指標」包括網路使用時間過長、作息明顯改變和表現出很極端的情緒。例如孩子醒著時總在用網路，玩不停而忽略吃飯時間，若不使用就會不安、焦慮或憤怒。

葉雅馨呼籲，師長及親友應透過覺察，行動關心並協助孩子，成為第一線守護者。例如父母可觀察孩子在家的行為表現是否異於過往，學校師長則能透過孩子間的比較覺察差異性，包括在班上明顯鬱鬱寡歡、沒勁或總是想睡覺等。