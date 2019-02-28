3款降血壓藥爆致癌疑雲 高市衛生局下架回收4萬顆

2019-02-28 13:52 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



衛生褔利部食品藥物管理署2月27日發佈，瑩碩生技醫藥公司的高血壓藥「德壓悅膜衣錠160毫克」、「可德壓悅膠囊 80/12.5 毫克」，及美商亞培公司台灣分公司的高血壓藥「易德壓悅膜衣錠5/80毫克」，原料含有「N-亞硝基二甲胺」，要求即刻下架停止供應。高雄市衛生局表示，雖然連續假日部分診所及藥局未營業，仍持續加強清查，目前已回收4萬4000多顆。

食藥署要求各縣市應於1個月內，也就是3月27日前完成回收，並請衛生局督導下架回收事宜。高雄市政府衛生局表示，昨天取得食藥署提供的運銷下游業者名冊後，各轄區衛生所人員立即啟動全面清查機制並溯源管理，調查高雄市醫療院所及藥局，配合回報有無購買使用上述藥品，並逐一清查機構、業者回收下架情形。對於隱匿不配合的機構、業者，將依藥事法第94條規定處以2至10萬元罰鍰。

截至今天中午，共計清查高雄市醫院4家、診所69家、藥局及藥商17家，並回收「德壓悅膜衣錠160毫克」及「可德壓悅膠囊 80/12.5 毫克」藥品，共4萬4782顆。

高雄市衛生局已勒令機構、業者立即回收下架，因適逢連續假日，部分診所及藥局並未營業，衛生局將持續進行這些藥品下架回收稽查工作，並盡速完成督促有機構業者使用該等藥品的回收作業。民眾如領有這些應回收藥品，可就近至原領藥機構退回藥品。