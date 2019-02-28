搭火車驚見窗簾發霉 讓她直呼「台鐵漲價吧我給你錢」

2019-02-28 14:15 聯合新聞網 綜合報導



一名女網友搭乘台鐵時發現旁邊的窗簾發霉。 圖擷自 《Dcard》 分享 facebook 搭乘公共交通工具時，你是否會特別留意車上的設備乾不乾淨？一名女網友搭火車時發現窗簾長滿了黴菌，不知道是否是心理作用，她直呼「真的全身開始癢」，也忍不住想對台鐵說「漲價吧，我給你錢」，希望能換得更好的乘車品質。

原PO在論壇《Dcard》寫道，昨天（27日）搭火車回家時，看到旁邊的窗簾下緣有一大片黑褐色的斑點，看起來就像是發霉，連平時沒有潔癖的她也忍不住覺得噁心害怕。她說雖然知道車上會有清潔阿姨來幫忙收垃圾，但是一想到自己靠的椅子可能根本沒有整理過，前面放東西的網子有之前乘客留下來的發臭袋子和看起來濕濕的衛生紙，再加上身旁那條隨著車身搖晃，磨蹭她臉邊的發霉窗簾，都讓她忍不住想想說「窮困的大學生如我，真的寧願漲價來維持較好的乘車體驗」。

原PO說希望台鐵漲價不只是為了衛生，還有個人的安全，畢竟去年（2018）發生過嚴重的普悠瑪翻車事件，讓她對台鐵有些感慨。網友看到照片也覺得不舒服，「我的天！這種我無法」、「看到就好癢」、「之前坐自強號，連續看到兩隻超大隻的德國蟑螂從我身邊爬過」。

對於原PO希望台鐵漲價的想法，其他網友不以為然的說「我覺得就算漲價，車還是會髒髒的」、「就算漲價了但人心還是不會變」、「妳怎麼會有他漲價了品質就會跟著好的想法」、「希望錢還能再買一點民眾的素質」。

還有人語重心長的說並不是台鐵不改革，而是都被政府給綁死了。「政府為何都不鳥台鐵的改革？因為怕民意反彈，無法取得執政權」。他說台鐵票價20年沒漲是因為立委怕民意反彈之後無法連任，所以才不給漲，因此他認為台鐵無法改革的元兇就是「全體人民」。