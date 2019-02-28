骨鬆骨折擾人 微創手術恢復快

2019-02-28 12:39 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



一名60多婦人走在路上被車撞倒，屁股著地後腰部劇烈疼痛，躺在床上數日無法坐起，只要一翻身就劇烈疼痛，衛生福利部神經外科醫師安排她進行核磁共振檢查，發現她的數節胸椎、腰椎呈現壓迫性骨折，經微創椎體成型手術的治療後，當晚即可下床活動，隔日出院。

一名90歲老榮民平日身體硬朗，也不輕言喊痛，但日前不小心跌倒，腰部劇烈疼痛，早上起床成了夢魘，食慾也變差，就醫由神經外科醫師檢查後，發現他胸椎有新的壓迫性骨折，接受經皮微創椎體成型手術後，當天晚上就高興坐在床上吃晚餐，隔天出院。

衛福部苗栗醫院神經外科醫師吳聖文收治這兩名病患，他指出，台灣已進入高齡社會，台灣人的骨質疏鬆盛行率亞洲第一，每年約有2萬人因骨鬆引起的骨折接受開刀，其中兩成患者在術後一年死亡，問題不容小覷。

吳聖文表示，根據中華民國骨質疏鬆症學會2017年台灣指引資料顯示，約三分之一的台灣婦女一生中會發生一次脊椎體或髖部或手腕的骨折，風險遠高於乳癌、卵巢癌和子宮癌風險的總和，且發生第一次骨鬆骨折後，約有二分之一病患會發生第二次骨折；有關脊椎的骨鬆骨折，輕則駝背、身高變矮，嚴重者根本無法起身，躺久甚至有褥瘡發生，對病人及家人可說相當苦惱。

他指出，脊椎的骨鬆骨折治療有2種，保守治療包括背架使用，躺床休息，以及止痛藥物的服用，但躺床需時頗久 (3個月)，易產生併發症甚至死亡，因此保守治療數日無效後，應積極考慮外科手術介入。現代手術方法透過不到0.5公分的傷口，在X光導引下，將骨針穿過椎根到達椎體塌陷處，再將俗稱的骨水泥灌入，傷口不需拆線，僅需換藥，手術止痛效果好，通常當天即可下床，隔日可回家。