有獎學金幫出學雜費、畢業還有工作 教部續推五專展翅

2019-02-28 11:56 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 ╱即時報導



為協助弱勢專科學生及提升專科畢業生投入就業職場，教育部從106學年度起試辦五專展翅計畫，107學年度擴大至附設五專的45所科技大學。107學年度計補助27校882名學生，贊助企業計206家，提供生活獎學金及正式職缺。

為鼓勵學校透過產學合作，教育部推出五專展翅計畫希望共同培養企業所需人才，只要企業提供學生在校期間每月至少6000元生活獎學金助，護理科每月至少1萬元；實習期間給予基本工資以上實習津貼，教育部將另外補助專四、專五學生學雜費補助，畢業後直接到實習的廠商就業。

敏惠醫護管理專科學校美容保健科黃姓學生從小與母親、兄姐相依為命，所有開銷靠母親打零工支撐，母親發生車禍後，全家背負龐大醫藥費且多次進出醫院、一度陷入困境，透過參與五專展翅計畫，由宥盛生技股份有限公司認養，讓她度過生命中所有的艱難，不中斷學業，並且在畢業後，就能成為該公司的正式員工。

教育部表示，該計畫實施兩年來，受惠學生其中多數為「弱勢家庭」的學生，不僅解決因經濟困援而有造成的中輟學習之虞，使學生安心完成學位，獲得一技之長。