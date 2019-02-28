2小時撿326公斤垃圾！ 外國志工嘆「別再放天燈」

2019-02-28 13:55 聯合新聞網 綜合報導



日前在台國際人士號召志工前往平溪、十分淨山，共清出40袋垃圾，其中天燈殘骸高達95%，令外國友人忍不住呼籲「停止施放天燈」。圖擷自 台灣戶外探險 分享 facebook

放天燈不僅是每年元宵節傳統習俗，也是遊客到新北市平溪和十分旅遊時不容錯過的活動。隨著環保意識抬頭，施放天燈造成的回收問題也引發不少抵制聲浪。日前幾名在台國際人士號召志工前往十分撿拾天燈殘骸，過程中不時有新的天燈落下，短短兩小時內就清出326公斤垃圾，讓志工們大嘆「拜託別再放天燈了」。

這場極具環保意義的活動是由「台灣戶外探險」（Taiwan Adventure Outings）團隊發起，於23日集結外國人與台灣志工從十分老街出發，沿著鐵軌一路步行到平溪的望古車站，再折返回十分。沿路的廢棄天燈散落在鐵道旁、山林步道，甚至連下溪床都俯拾即是，志工們將成堆的垃圾撿起，裝入預先準備的新北市專用垃圾袋，最後一共裝了40袋垃圾，合計重量約326公斤。

面對山林裡撿不完的垃圾，這群志工坦言一度「十分」沮喪。而公司創辦人也是活動發起者海文（Ryan Hevern）與關德賢（Dustin Craft）則表示，「淨山活動撿拾的垃圾裡，約有高達95%的天燈殘骸」。據估計，每天都有數千盞天燈在平溪、十分升空，這些承載祝福的善意隨風飄落後，卻為山林帶來負擔，有時還會引起森林大火，迫害環境與自然生態。

海文認為「政府不該如此積極推廣平溪天燈節，因為放天燈的行為就是場環境災難。」雖然無法藉由剷平山林、全面清除垃圾與天燈殘骸，但人們可以從自身做起，在台灣政府沒有強制採用「環保天燈」之前，遊客應拒絕參與天燈活動，在傳統文化與環境保護間取得平衡。

「台灣戶外探險」公司成立以來相當關注台灣的生態環境，自2016年起每月定期舉辦淨灘、淨山活動，去年更是清出了總重7噸的環境垃圾。此外，海文除了邀請民眾一齊參與活動，也歡迎公司行號、學校建立合作關係，為守護台灣山海共盡心力。