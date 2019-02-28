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苗栗大千醫院診斷去年癌症病例 攝護腺癌偏高

2019-02-28 11:40聯合報 記者胡蓬生╱即時報導

癌症是近年來威脅國人健康的重要疾病之一，苗栗市大千綜合醫院公布去年院內診斷最多癌症的前3名分別是大腸癌攝護腺癌、乳癌，與國健署去年12月公布的十大癌症排行大腸癌第1名、乳癌第3名、攝護腺癌第6名的統計近似，但因苗栗地區老年人口多，罹患攝護腺癌人數相對偏高。

大千綜合醫院去年被選中接受衛福部輔導計畫，成為苗栗縣急重症責任醫院輔導對象。

大千醫院癌症中心主任黃明立表示，大腸癌在全台癌症排行中是前三名常客，許多民眾糞便潛血檢查呈現陽性後，因怕痛不敢進一步做大腸鏡檢查，以致延誤病情，為照顧民眾健康，去年大千特別辦理「無痛大腸鏡補助方案」，由醫院補助無痛大腸鏡的麻醉費，大幅提升大腸鏡篩檢人數，也成功幫助罹癌病人完成治療。

他指出，由於苗栗地區老年人口多，因此罹患攝護腺癌的病人也較多，攝護腺癌初期沒有症狀，如果開始出現症狀時，可能和良性攝護腺肥大狀況差不多，例如尿急、頻尿、尿流細小、血尿等問題，因此建議40歲以上男性定期到泌尿科檢查，如有任何症狀也要盡快就醫；另外，與女性息息相關的乳癌通常發生時也沒有症狀，現在可透過乳房X光攝影檢查來幫助女性朋友，早期發現、早期治療。

大千醫院2018年進行的四癌篩檢 (乳癌、子宮頸癌、大腸癌、口腔癌)中，最後確診癌症共24人，22人留在大千接受治療，留院治療率達92％；院方指出，大千醫院全院癌症新診斷比率從2017年的74.3％，提升到2018年的81.9％，留院治療率也從62.68％提升到70.15％。

黃明立指出，以苗栗縣癌症新診斷人數來看，大千的占比從48％增加到53％，顯示近年大千對癌症的預防、檢查到專業治療都有顯著進步；國健署每年提供免費四癌篩檢，透過篩檢可以及早幫民眾找出問題點，因此建議每年定期接受檢查，才能確保自身與家人的健康。

苗栗市大千綜合醫院癌症中心主任黃明立(右)表示，大腸癌、攝護腺癌、乳癌是去年在大...
苗栗市大千綜合醫院癌症中心主任黃明立(右)表示，大腸癌、攝護腺癌、乳癌是去年在大千醫院診斷出最多癌症病例的前三名。圖／大千醫院提供
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癌症攝護腺癌大腸癌
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