一張圖看懂228連假天氣 周五、周六可曬衣踏青

2019-02-28 11:33 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



228連假天氣如何？臉書粉絲團「天氣風險」一張圖告訴你。「天氣風險」在臉書貼文說，北部及東部地區周四及周日有雨，中南部連假都是好天氣，但周日晚間鋒面通過，中部可能也有短暫陣雨。

「天氣風險」表示，周四東北風增強，北部、東部稍微轉涼，偶有飄雨。中南部好天氣。周五、周六期間，東北風減弱，全台都是多雲到晴的好天氣，適合出門走走。周日晚間開始鋒面通過，北部可能有較明顯的雨勢，中部也有短暫陣雨機會。

「天氣風險」表示，中南部這幾天都是好天氣，北部及東部民眾要把握周五、周六，可以曬洗衣物或出門踏青，都是不錯的選擇。

空氣品質部份，周四、周五南部要留意空氣品質轉差，周六預期會轉吹南風，中南部的空氣品質會明顯改善。

中央氣象局表示，明天北部及東北部整天較涼；北部及東半部地區有局部短暫陣雨，中南部地區仍為多雲到晴的天氣，日夜溫差較大。周六氣溫回升，各地大多為多雲到晴，午後各地山區偶有局部短暫陣雨。周日北台灣天氣再轉濕涼，但中南部降溫幅度不大，中部以北、東半部地區及南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。