台科大印尼校友破千人 首位印尼學生已成大學副校長

2019-02-28 11:30 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 ╱即時報導



在台灣擁有最多外籍碩博士生的台灣科技大學，其中人數最多的就是印尼生，目前印尼在校生逾400人、印尼校友破千人，為強化台科大印尼校友網絡連結，台科大於印尼雅加達正式成立印尼校友總會，也在印尼、泗水、萬隆等城市成立印尼各地校友會。

台科大校長廖慶榮表示，台科大於93年起開始有印尼學生就讀，這幾年來人數大幅成長，是全台擁有最多印尼研究生的學校。台科大也提供友善環境，讓許多穆斯林同學，在校園中使用祈禱室，更備有地毯及淨身用的盥洗設備，也提供清真食物認證的餐廳。除了提供友善環境讓穆斯林在校內祈禱、用餐，台科大全英語授課的教學、研究實力的扎根，都讓同學們返回印尼後有很好的發展。

廖慶榮說，目前台科大畢業校友在印尼當地大學擔任教授的已近百人，或是在當地重要公司擔任高階經理人，在印尼越來越具影響力，而願意留下來在台灣工作的印尼學生也逐年增加。

而台科大首位印尼學生是營建系校友Ika Bali，目前已在印尼的Matana University擔任副校長。Ika Bali說，當初來台灣的時候，沒有什麼印尼人，卻在台科大受到很友善的照顧。此外，在台科大英語授課和高品質的研究教育下，讓他在博士班奠定了學術的基礎，在返回印尼後有很好的發展，他也非常鼓勵印尼的朋友、學生們來台灣就讀，感受台灣高教環境和友善的生活環境。