銀髮族挑戰自由行第一步 下載App訂房

2019-02-28 11:23 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



年輕人流行網路訂房，點點滑鼠就可找到上百間合適的旅宿飯店，還能比出同時段最優惠價格。但許多銀髮族不習慣電腦操作，旅遊達人說，很多銀髮族已是慣用手機的「低頭族」，可學習App訂房，操作更方便。

旅遊作家肉魯說，有些銀髮族會用電話訂房，但耗時費力資訊也不夠透明，利用網路訂房，房間大小、價格、地理位置都一目了然。大部分訂房網站都有專屬App，介面及操作方式比在電腦上簡單清楚，他建議長輩可下載來玩玩看，下個禮拜想去哪裡玩，都可查資訊、立刻下訂。

銀髮族找行程通常是聽親友介紹或翻書，但現在網路旅遊資訊更豐富。肉魯說，銀髮族若覺得網路遊記太繁雜、難以挑選適合的行程，可上交通部觀光局的台灣好行網站。他說，台灣好行公車不但是自由行的好幫手，網站上也介紹沿站各大景點，就算不搭台灣好行，也可參考網站的旅遊資訊，且都是官方認證過的推薦景點，找出自己有興趣的地方一一巡禮。

若到國外自由行，肉魯建議，銀髮族可上各大旅遊平台訂購接送服務。例如落地日本的機場時，叫銀髮族搭地鐵到市區飯店有點難度，有些旅遊平台販售國外私人接送服務，網站還會註明該名司機是否會說中文，台灣旅客對日本是很大的市場，提供中文服務比率不低。