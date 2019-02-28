高中畢業讀科大 他4年考12張證照

2019-02-28 11:22 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 ╱即時報導



畢業於普通高中的台北城市科技大學電機系學生林羿寬，深怕專業知識不如同學，不只利用課餘時間補足，還迷上實際操作，努力考取連難度十分高的機電整合乙級證照等12張證照，日前也獲頒教育部「技職之光」。

電機系系主任沈混源說，林羿寬大一下學期開始學習基礎配線技術，剛練習配線時就像烏龜過馬路般慢速，一條線一條線拉且錯誤百出，拉好線後明知道有錯卻只能呆坐現場，在配線教室苦練了半年，直到配線的時間變快又精準正確後，才拿到「室內配線」丙級證照。

林羿寬表示，從普通高中轉到技職體系時，著眼點在於大四畢業時能儲備好就業能力，到電機系專業教室參觀看到工業4.0的各式機器手臂，一下子就愛上，學校的設備讓他吃下定心丸，但因技術基礎遠遠落後高職畢業的同學們，所以，運用課餘時間補足技術等專業學習。

因為林羿寬目標是開設水電行，因此他陸續考取「工業配線」、「自來水管配管」、「冷凍空調裝修」、「機電整合」、「氣壓」、「電腦繪圖」等8張丙級證照更考取「室內配線」、「機電整合」、「氣壓」等3張乙級證照。