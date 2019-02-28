長知識！原來魯冰花有這種功能

2019-02-28 11:15 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



茶為台灣引以為傲的高經濟作物產業，翠綠的茶園景觀有著生生不息的力量，近年來，農委會茶改場推廣在茶園行間種植綠肥作物魯冰花。二月魯冰花盛開期，遠眺茶園間宛如電影「魯冰花」的情境，也提供觀光休閒地景，吸引大批遊客停駐拍照。

茶改場表示，大家耳熟能詳的魯冰花，學名為羽扇豆，為綠肥作物之一，其根系發達又具有固氮能力，可增加土壤氮素及改善土壤結構，為早期茶樹氮肥的主要來源。

目前在北部如坪林、石碇、文山與龍潭茶區的茶農，會利用茶樹冬季休眠期間栽種。魯冰花最常見的黃花品種是1926年自日本引進，近年來引進的品種越來越多，除了生長力強的黃花品種外，也有白花與紫花品種，間植在茶園行間，塑造出繽紛又多樣的景觀風貌。

茶改場表示，茶樹生長需要較多氮肥，魯冰因屬豆科類綠肥作物，具有與根瘤菌共生的生物固氮能力，在茶行間種植可增加土壤氮素的供給，魯冰相較其他綠肥作物具有喜好酸性土壤、耐寒和耐旱及生長力強等特性，成長後將植體翻埋入土壤可作為肥料，對恢復土壤地力及改善土壤理化性質多有助益。