高職實習分組授課節數下調 落實科科等值

2019-02-28 11:12 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 ╱即時報導



去年教育部修正「高級中等學校每周教學節數標準」，呼應科科等值，把藝術、生活、健康與體育領域等教師授課節數，從原本每周18節調降為16節。唯獨高職實習科目分組授課的教師未調降，教育部近日再度預告此標準，把高職實實習科目分組授課節數也下調至16節。

為落實科科等值、呼應12年國教新課綱協助發展校本特色，教育部近日再預告教學節數標準，把原本基本授課節數18節的實習科目分組授課教師下調至16節。除了國教署已預告外，台北市、新北市、桃園市等直轄市也已公告落實「科科等值」。

全國教育產業總工會理事長黃耀南表示，多次呼籲應落實科科等值，而從18節下調降至16節，給所有的老師公平的對待，至於是否會影響學期的課務運作？他建議，不要因為授課節數下調，讓學校去調整課程。

全國教師工會總聯合會法務中心執行長林金財說，此次受影響的是高職職業類科的老師，但依課綱規定如家政群、商管群等，原就不是分組授課的範圍內不受影響。會受影響的是如工業類科內課綱規定可以採用分組教學的，但分組教學學生人數也要達到一定的量才能分組教學，影響的老師應該不多。

但林金財仍說，應全教總計算，普通高中每班教師員額應提升至2.7人、技術型高中與綜合型高中則每班應至少3名教師，將推動修法逐步落實。

國教署高中職組組長韓春樹說，去年8月修正該標準時因技術型高中課綱仍未通過，因而僅修正藝能科等領域教師，為呼應12年國教課綱協助學校發展校本特色，因此決定把所有國立高中教師授課節數下調至最高16節，如學校因此衍生出額外費用，教育部也編列每年5千萬的預算可讓學校申請。