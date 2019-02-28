業者怨國旅補助撥款慢 觀光局預估6月底前全數核銷

2019-02-28 11:09 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



為刺激國旅市場，交通部觀光局4月擬推出春遊方案。但近日傳出不少業者不想陪觀光局「玩」了，因為前兩波暖冬補助經費都還沒核銷下來，抱怨「賣愈多房、卡愈多錢」，影響營運。觀光局今表示，前期核銷速度慢是因首創交通費補助、初期業者不熟規定，預計暖冬5月底前、擴大暖冬6月底前可核銷完畢。

交通部觀光局表示，兩波住宿補助案件眾多，暖冬計有51萬筆、擴大暖冬針有74萬筆，總計125萬筆申請案。觀光局為加速核銷，已投入逾兩百名人力全力辦理兩波核銷作業，目前審核完畢已核撥逾1億1500萬元約8萬筆。

因參與暖冬遊的業者有代墊交通費補助費用，1月31日前已預撥總計2.2億元約16萬筆，3月10前將辦理第二次預撥2億元約15萬筆，暖冬含第二次預撥將核撥近7成金額。

觀光局解釋，前期核銷速度較慢，是因暖冬首創交通費用補助，核銷審核費時，加上初期業者不熟悉相關規定，導致退補件情形較多，擴大暖冬因無須審核交通費單據，整體速度加快。審核期間也發現部分業者缺失，如所申請人數超過房間可容納數、重複請領等，有相關疑義的申請案不在預撥範圍內。

觀光局說，查核相關缺失需業者回覆說明，拖長審核時間，沒有疑義案件都會盡快核銷撥款，1至2周可辦理完畢。但申請案大量湧入，擴大暖冬補助申請送件期限最晚可至3月31日止，目前仍有部分申請文件尚未送至觀光局，目前送件筆數約32萬筆，擴大暖冬方案結束1個月內依已送件比例核銷16%申請案，若再加上暖冬已核銷及預撥筆數，兩波補助案核銷約47%，整計暖冬5月底前、擴大暖冬6月底前全數核銷完畢。