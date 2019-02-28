4天連假展開 一張圖告訴您連假空氣品質

2019-02-28 11:06 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



環保署表示，今天（28日）東北風增強，中部以北擴散條件稍好轉，迎風面的北部及東北部地區有短暫雨。依今天上午10時監測結果，花東空品區及馬祖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、宜蘭空品區及澎湖主要為「普通」等級；雲嘉南以南風速偏弱，雲嘉南、高屏空品區及金門地區多為「橘色提醒」等級，雲嘉南局部地區為紅色警示等級。

環保署表示，午後東北風增強，中部空品區空氣品質可望改善轉為普通等級為主，雲嘉南及高屏空品區位在下風處風速較弱，易累積汙染物，局部測站部分時段可達「紅色警示」等級。

還保署提醒民眾，228連假期間，將有兩波東北季風影響，第一波為28日及3月1日，北部及竹苗受降雨洗除作用及風速增強、擴散條件轉好，空氣品質可望改善。

3月2日東北季風稍減弱，西半部地區需留意汙染累積；3日鋒面通過及第二波東北季風再增強，4日及5日受東北季風或大陸冷氣團影響，降雨洗除作用及擴散條件較好，空氣品質較佳。