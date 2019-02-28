專家傳授更年期飲食法 找回黃金女力

2019-02-28 11:04 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



熟齡女性總會面對更年期的課題。國健署統計，女性停經的平均年齡為48至52歲，身體會因女性荷爾蒙減少而出現不同變化；現代女性平均壽命逾80歲，更年期後的時光如何渡過，是一大課題。有營養師建議，更年期女性要攝取充足牛奶補充鈣質預方骨質流失，維生素C、葉酸則可預防心血管疾病發生。

營養師劉怡里分享更年期女性健康飲食知識，她說國人常有迷思，認為大量補鈣（如鈣片）即可防骨鬆，其實一次吃下高劑量的鈣質，身體的吸收率會降低，每餐都攝取到適量鈣質，讓身體穩定吸收，才是有效的補鈣方法。

劉怡里指出，女性需留意骨質流失狀況，每日鈣質建議攝取量為1000毫克，補鈣最佳來源就是「牛奶」。一杯240ml的牛奶就含近300mg鈣質，一天可喝兩杯外，青菜、豆腐、海鮮類等食物中，都能攝取鈣質。

同時，飲食上需多補充白胺酸、維生素D、維生素B群。劉怡里說，熟齡女性普遍有肌肉量流失問題，補充上述飲食（如豆類、肉類等）可增強肌耐力；此外，多攝取維生素C、葉酸也有助預防心血管疾病。同時謹記少油、減熱量兩大關鍵，減少油炸類等高油脂熱量的食物，才能活出美麗第二人生。

婦產身心醫學會理事長、婦產科名醫陳保仁表示，更年期女性停經後，身體或多或少會出現不同變化，其罹患骨質疏鬆症、心血管疾病之比率也同步上升，不可輕忽；也可視情況補充荷爾蒙，找回原本屬於女性的生活品質。