交通新規定乘客不得左後門上下車？警察說清楚

2019-02-28 11:01 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



近來網路流傳一篇文章，指有新的交通規則，明文自小客與計程車的乘客不得由左後門上下車。交通警察表示，「道路交通安全規則」本來就規定乘客應從右側下車，以保障安全，不過，除非因未按規定開啟或關閉車門而肇事，才會罰1200元至3600元罰鍰。

這篇文章說，新規定轎車的後座乘客開車門，不得由左邊上下車，如果從左後門上下車而和機車擦撞被起訴，在新規定下，判刑與罰金的一定是小轎車駕駛人，還有可能被記點甚至吊扣駕照等處分，但許多駕駛人不知道有這項規定。

不過，「道路交通安全規則」第112條是規定汽車臨時停車或停車，汽車駕駛人或乘客開啟或關閉車門時，乘客應由右側開啟或關閉車門，但在單行道准許左側停車者，應由左側開啟或關閉車門。另，第136條說，行人乘車時，應由右側車門上下車。但在單行道准許左側停車者，應由左側車門上下車。

也就是說，明文規定的是除非在單行道，乘客應由右側上下車。警方表示，從此規則來看，「左後車門上下車確實違反了道路交通安全規則，只是單純違反這項規定，並沒有罰則」。

不過，若駕駛或乘客沒有用兩段式開門、未注意行人及其他車輛等未依規定開關車門因而肇事，依道路交通管理處罰例第56-1條，可處汽車駕駛人新台幣1200元以上3600元以下罰鍰。但計程車駕駛人或租賃車輛代僱駕駛人已盡告知義務，乘客仍未依規定開啟或關閉車門因而肇事者，處罰該乘客。