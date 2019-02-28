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搭火車旅遊 「環島之星」天天出發、「郵輪式列車」會等人

2019-02-28 13:09聯合晚報 記者洪安怡／台北報導

搭乘大眾運輸來趟舒適的國旅，不少人首選是跟著鐵道去旅行。台鐵局有觀光列車環島之星」和郵輪式列車兩種選擇，前者天天出發兩班，多達上百條行程，後者則有「會等人的火車」之稱，走到哪玩到哪，部分季節性熱門行程，甚至開賣數小時就完售。

環島之星是由旅行社易遊網與台鐵承包經營權，自2008年推出至今，每天開出兩班東西雙向對開列車，一班由從西部往南部出發繞台灣一圈，一班從東部往南部出發繞台灣一圈，停靠約20個站點，再接駁至其他景點，並搭配住宿推出的套裝行程，從一日遊到七天六夜都有，逾600種商品可選擇，兩人以上即可成行。

環島之星天天發兩班車，有超過600種商品可選擇；郵輪式列車走深度、慢活旅遊。 易...
環島之星天天發兩班車，有超過600種商品可選擇；郵輪式列車走深度、慢活旅遊。 易遊網／提供
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環島之星以莒光號改裝，車內陳設也與一般列車不同，每節車廂每一橫排僅有三個位置，一節33個座位，一編組僅132個位置。空間設計上較一般列車寬敞，且車上規畫各種體驗手作活動，像是自製押花鑰匙圈DIY和提袋、斗笠彩繪、猜謎活動等。

「我們希望旅客的旅程，是從搭上交通工具的那一刻就開始了」，易遊網副總經理蕭冠群指出，為了讓交通工具成為觀光景點，環島之星在車上提供各地名產點心與飲品無限暢飲，提供書報雜誌與卡拉OK娛樂車廂，所有費用都包含在套裝行程內。

易遊網分析，環島之星以東部行程，或是東部和南部的路線遊程最受歡迎，例如目前正值花東縱谷花季期間，賞花需求大，「台東山海戀、花漾花東縱谷、太魯閣」的套裝行程較熱門，又或者來趟海島旅行，「小琉球、東港現撈海鮮、墾丁」也很適合。

若想要深度、慢活，進行特色旅遊，郵輪式列車可能是另一種選擇。易遊網指出，台鐵局自2011年推出郵輪式列車，每月約兩三個梯次，每個梯次都打造許多不同主題行程，以停靠罕至的小車站，秘境觀光為主，像台東多良車站、屏東枋野車站等，強調邊走邊玩，沒有固定班次，大約前一季會公布新的梯次。

易遊網指出，郵輪式列車有時也會搭配鐵道文化推出遊程，如期間限定的英國貴婦號及白鐵仔等蒸氣火車，透過動態保存的概念，讓遊客有機會體驗復古列車，有時跨年、連假等大節日銷售很熱門，開賣數小時內就完售。

依據易遊網統計，環島之星去年載客量為5萬5000人，相較2017年載客量5萬2000人略增，去年營收8億5000萬元，也超越2017年營收8億元；郵輪式列車去年載客量約6000人次，營收5000萬元，相較過去幾年，持續維持平盤，載客量穩定。

列車環島易遊網台鐵
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