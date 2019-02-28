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防失智提升生活品質 鎖定這3項運動目標

2019-02-28 09:13聯合報 記者許政榆╱即時報導

鼓勵長輩外出運動，桃園市府今年3月起開放敬老愛心卡可至桃園市國民運動中心使用，未來長輩、身心障礙者可持敬老愛心卡去運動、游泳或泡SPA，醫師也提醒，長輩若無運動習慣，可先從有氧等入門運動做起，慢慢漸進達有氧、肌力、平衡三項目標。

衛生福利部桃園醫院復健科主治醫師吳昌政指出，去年底美國衛生及公共服務部（HHS）發佈新版的體力活動指南，當中提及長輩若保持運動習慣，將有效提升生活品質，達到預防失智功能，可依每週 150分鐘中等強度運動、或每週75分鐘高等強度運動等標準來設定目標。

吳昌政表示，有的長輩保持良好運動習慣，因此重量訓練如深蹲、棒式一樣做得來，但長輩若無運動習慣，可先從簡單健走散步入門，以達到心肺、肌力、平衡三項目標。

有些長輩因膝蓋磨損嚴重，出現退化性關節炎等症狀，會擔心運動造成傷害而長時間躺床或坐著休息，吳昌政鼓勵長輩，可先從走路、遛狗等休閒活動，運動地點盡量挑選PU跑道或平坦路面，透過複合式運動如舞蹈、打羽球、太極拳、網球等運動恢復身體機能。

市府指出，目前桃園市有3間運動中心營運中，包括桃園國民運動中心、南平國民運動中心、中壢國民運動中心，未來將於蘆竹、平鎮、八德、大溪等地區增設國民運動中心，帶動全齡民眾運動風潮。

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