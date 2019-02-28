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228連假天氣…吳德榮：北部忽涼忽暖 中南部暖熱早晚涼

連假首日國道好塞 上午避開六大地雷路段

2019-02-28 07:37聯合報 記者吳姿賢╱即時報導

228連假第一天登場，交通部高速公路局預估，國道總延車公里為118百萬車公里，車流量是平日1.4倍。今天上午國道南向有六大地雷易壅塞路段，行車時間是平常三至五倍，呼籲南下民眾盡量下午再出發。

今天上午七時各處國道已塞爆呈現「紫爆」，高公局網站資料顯示，國五南向南港系統至石碇時速只有15公里，國一南向湖口服務區至竹北時速18公里。國三南向三鶯至鶯歌系統、國一南向中壢服務區至內壢、國三南向樹林至三鶯時速都在30公里以下。

目前壅塞路段包括：國5南向南港系統-石碇、國1機場系統-竹北、國3南向土城-大溪、國3北向新店-木柵。

高公局預估今日六大地雷路段，國一南向楊梅至新竹系統上午8時至下午1時行車時間為平常5倍，彰化系統至埔鹽系統上午9時至下午1時行車時間為平常3倍；國三南向三鶯至關西上午8時至下午1時、茄苳至西濱上午9時至下午1時、烏日至霧峰上午10時至下午1時，行車時間都是平常4倍。國五塞最久，上午6時至下午4時行車時間為平常5倍。

今天疏導措施包括，上午7時至12時國1內湖至頭份（包括高架）、國3木柵至香山及國5南港系統至坪林南向入口高乘載管制；全日封閉國1平鎮系統及埔鹽系統南下入口匝道；單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、深夜0時至5時暫停收費、開放路肩等。

高公局提醒，假期高速公路尖峰時段與路段，長途多利用台9替代國5、台63替代國6、台61替代國1、國3，轉換道路更好走，避免塞在車陣中；短途部分，建議盡量利用省縣道，不要上國道。

今天228連假首日，多處國道塞爆。聯合報系資料照／記者江婉儀攝影
今天228連假首日，多處國道塞爆。聯合報系資料照／記者江婉儀攝影
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