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228連假天氣…吳德榮：北部忽涼忽暖 中南部暖熱早晚涼

影／陸女自助遊台 凌晨裸倒飯店浴室命危搶救中

228連假天氣 吳德榮：北部忽涼忽暖 中南部暖熱早晚涼

2019-02-28 07:05聯合報 記者吳姿賢╱即時報導

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄表示，「蝴蝶」清晨2時已減弱為輕颱，受到垂直風切的破壞，只剩低層環流顯現；強度將繼續減弱。蝴蝶也如預期終不能消解「二月颱不侵台」的魔咒，無法靠近東亞陸塊。

他說，最新歐洲中期預報中心模式模擬顯示，今日東北季風影響，北台灣轉陰有局部雨，北海岸、北部山區雨較明顯，北部平地較零星；北部、東北部白天轉陰涼，要注意添加衣物；花東亦有局部短暫雨；中南部所受影響不大。今日北部氣溫約16至21度、中部17至25度、南部18至30度、東部16至25度。

他說，明日季風減弱，天氣漸好轉，北台灣仍陰涼，中南部為晴時多雲、日夜溫差大的天氣；北海岸、北部山區及東半部仍有局部短暫降雨的機率。周六起回暖，各地晴時多雲、皆為白天微熱早晚涼的天氣，中南部清晨及金馬易起霧。周日下半天起另一波東北季風南下，北台灣再轉陰有局部雨，氣溫降、轉濕冷；中部略受影響、雲量增多有局部短暫雨。228連假期間，北台灣天氣變化快速，忽涼忽暖、容易感冒，要注意衣著調適。

他說，最新模式模擬顯示，下周一東北季風稍減弱，天氣漸好轉，北海岸、北部山區及東半部仍有局部零星降雨；北台灣較陰涼，中南部為晴時多雲。下周二起回暖、水氣增多，各地為多雲時晴；中南部清晨及金馬易起霧，東半部及山區午後有零星降雨的機率。下周三又有一波東北季風南下，北台灣再轉陰有局部雨，氣溫降、轉濕冷；中部亦受影響。

中央氣象局表示，今天東北季風減弱，北台灣氣溫回升，高溫約23至25度，中南部及花東約27至30度，清晨各地低溫約16至20度，中南部日夜溫差大；各地大多為多雲到晴，僅北部及東半部地區有局部短暫雨。

氣象局說，明天東北季風增強，北部及宜花氣溫稍轉涼，北部高溫約20至22度，宜花24、25度，中南部及台東仍有27至30度，感受較溫暖，清晨各地低溫約17至20度，中南部日夜溫差大，請適時增加衣物以免著涼；降雨方面，迎風面的大台北及宜蘭有局部短暫小雨的機會，花東則有局部陣雨，中南部仍為多雲到晴的天氣。

今天北台灣天氣陰涼。聯合報系資料照
今天北台灣天氣陰涼。聯合報系資料照
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