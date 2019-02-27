遊客赴澳小心! 每年4月前正逢颶風旺季

2019-02-27 23:59 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



陽光、沙灘、海浪，去澳洲旅遊少不了必備的水上活動。不過，每年11月至隔年4月，是熱帶氣旋(颶風)侵襲澳洲旺季，颶風Oma上周更侵襲昆士蘭州東南部沿岸，掀起的強風巨浪，讓黃金海岸、陽光海岸等部分海灘緊急關閉，欲前往的遊客務必留意當地天氣狀況。

外交部領事事務局公告，熱帶季風為昆士蘭州北部帶來豪雨，在凱恩斯周遭地區造成洪水及道路中斷，湯斯維爾市(Townsville)並遭遇史上最嚴重洪災，氣象局也不排除未來仍有豪雨發生的機會。雖正值颶風侵襲旺季，不過影響時間都不長，但遊客也切勿輕忽颶風可能造成的威脅，可提前上澳洲氣象局網站(http://www.bom.gov.au/)查詢。如遭遇危及生命安全之緊急情況可撥打000警察、救護車及消防隊專線。