遊客赴澳小心! 每年4月前正逢颶風旺季
陽光、沙灘、海浪，去澳洲旅遊少不了必備的水上活動。不過，每年11月至隔年4月，是熱帶氣旋(颶風)侵襲澳洲旺季，颶風Oma上周更侵襲昆士蘭州東南部沿岸，掀起的強風巨浪，讓黃金海岸、陽光海岸等部分海灘緊急關閉，欲前往的遊客務必留意當地天氣狀況。
外交部領事事務局公告，熱帶季風為昆士蘭州北部帶來豪雨，在凱恩斯周遭地區造成洪水及道路中斷，湯斯維爾市(Townsville)並遭遇史上最嚴重洪災，氣象局也不排除未來仍有豪雨發生的機會。雖正值颶風侵襲旺季，不過影響時間都不長，但遊客也切勿輕忽颶風可能造成的威脅，可提前上澳洲氣象局網站(http://www.bom.gov.au/)查詢。如遭遇危及生命安全之緊急情況可撥打000警察、救護車及消防隊專線。
此外，公告也指出，自去年底至2019年1月初，已有逾萬民眾在昆士蘭州海灘，遭具毒性之藍瓶僧帽水母(bluebottle jellyfish) 螫傷、並有數十位民眾遭毒性更強之伊魯康吉水母(Irukandji jellyfish) 螫傷個案，嚴重者甚至需就醫治療，黃金海岸及陽光海岸多處海灘並因此關閉，提醒旅澳國人留意海灘警告標示並關注昆士蘭海灘救生協會(Surf Life Saving Queensland)最新訊息。
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