親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

遊客赴澳小心! 每年4月前正逢颶風旺季

2019-02-27 23:59聯合報 記者張芳瑜╱即時報導

陽光、沙灘、海浪，去澳洲旅遊少不了必備的水上活動。不過，每年11月至隔年4月，是熱帶氣旋(颶風)侵襲澳洲旺季，颶風Oma上周更侵襲昆士蘭州東南部沿岸，掀起的強風巨浪，讓黃金海岸、陽光海岸等部分海灘緊急關閉，欲前往的遊客務必留意當地天氣狀況。

外交部領事事務局公告，熱帶季風為昆士蘭州北部帶來豪雨，在凱恩斯周遭地區造成洪水及道路中斷，湯斯維爾市(Townsville)並遭遇史上最嚴重洪災，氣象局也不排除未來仍有豪雨發生的機會。雖正值颶風侵襲旺季，不過影響時間都不長，但遊客也切勿輕忽颶風可能造成的威脅，可提前上澳洲氣象局網站(http://www.bom.gov.au/)查詢。如遭遇危及生命安全之緊急情況可撥打000警察、救護車及消防隊專線。

此外，公告也指出，自去年底至2019年1月初，已有逾萬民眾在昆士蘭州海灘，遭具毒性之藍瓶僧帽水母(bluebottle jellyfish) 螫傷、並有數十位民眾遭毒性更強之伊魯康吉水母(Irukandji jellyfish) 螫傷個案，嚴重者甚至需就醫治療，黃金海岸及陽光海岸多處海灘並因此關閉，提醒旅澳國人留意海灘警告標示並關注昆士蘭海灘救生協會(Surf Life Saving Queensland)最新訊息。

澳洲黃金海岸。圖／易遊網提供
澳洲黃金海岸。圖／易遊網提供
分享

颶風澳洲氣象局
高雄人請進！高雄馬 10 年大調查：市民歡迎馬拉嗎？→

相關新聞

行駛西濱快速路注意了 彰化警方3月展開聯合稽查

2019-02-27 22:35

OL罹患睡眠呼吸中止症 她不開刀靠雷射治好打鼾

2019-02-27 19:04

吃蔥油餅咬到「硬幣」超怒 網見實體竟回：老闆用心良苦

2019-02-27 20:00

這個導管手術很厲害！ 可以改善難治性高血壓

2019-02-27 23:10

衰！ 亞培降血壓藥也中標 含致癌成分需下架

2019-02-27 21:09

補品標示過時 英兒童缺維生素D

2019-02-27 19:49

影／交部撥8.6億「春遊補助」業者憂:民眾有補助才出遊

2019-02-27 18:35

具結放行防偷跑 食藥署祭三帖解方

2019-02-27 18:30

孩子聽不清⋯花蓮媽媽求助醫師 原來是「耳屎怪」作亂

2019-02-27 17:42

不只有瑩碩 亞培的出產降血壓藥也含致癌物

2019-02-27 17:00

2018年十大疫苗新聞 流感疫苗出包、MMR疫苗之亂都上榜

2019-02-27 16:40

不想一路塞？228連假新北交通懶人包在這

2019-02-27 16:38

全球麻疹熱頭上 疾管署保證今年MMR疫苗充足

2019-02-27 16:32

21公噸以上大貨車228連假走蘇花公路有管制

2019-02-27 16:27

慢下來就能看見美 蔣勳在池上領悟天長地久

2019-02-27 16:18

icash2.0嗶進中台灣 可搭中彰投屏公車客運

2019-02-27 16:13

藝文獎助怎麼選出來 表演藝術大老訴祕辛

2019-02-27 16:04

春遊砸8億「500+500」搭雙鐵、到離島都加碼

2019-02-27 15:54

春遊暖冬補助 桃市觀旅局：建議各縣市區隔時間推優惠

2019-02-27 15:43

暖冬變寒流？ 旅遊補助受詬病

2019-02-27 15:07

夜訪女王頭電光火石燈光秀加音樂會 3月1日搶票

2019-02-27 14:57

吳密察談新故宮計畫 「穿著西裝改西裝」也不該閉館

2019-02-27 14:40

降血脂藥給付門檻下修 3萬人受惠

2019-02-27 14:29

日本賞櫻團費 今年貴1至4千

2019-02-27 14:25

藍委：暖冬專案撥款 完成不到7%

2019-02-27 14:25

春遊補助效益 產學界不看好

2019-02-27 14:25

大福彩下市！ 台彩：銷售不佳、頭獎累積慢

2019-02-27 14:15

調查報導／民眾「不驗就是不驗」…免費篩檢揪C肝黑數踢鐵板

2019-02-27 14:14

你是這十大類人嗎？ 推薦必去屏東台灣燈會

2019-02-27 14:12

調查報導／雲林C肝高風險區元長鄉 規畫4年全面篩檢

2019-02-27 14:08

國產降血壓藥誤用問題原料藥 食藥署下午4點說明

2019-02-27 14:06

中央祭春遊補助 黃偉哲：盼別淪A國家資源

2019-02-27 14:06

調查報導／C肝5高風險鄉鎮 國健署擬降篩檢年齡45歲→40歲

2019-02-27 14:05

觀光局：暖冬旅遊補助款 盡快6月底前完成核銷

2019-02-27 14:03

調查報導／C肝藥太貴…救越多虧越多 診所醫師乾脆不收病患了

2019-02-27 14:00

調查報導／台灣C肝村 全台5鄉鎮7級高風險

2019-02-27 14:00

交通部將推春遊國旅補助 業者觀望態度保留

2019-02-27 13:46

沒健保也能衝急診 老外大讚台灣醫療

2019-02-27 13:30

日本天皇退位卡黃金周 旅行團費最高漲4000元

2019-02-27 13:24
看更多

熱門文章

228連假天氣 吳德榮：北台灣天氣變化快、乍暖還寒

2019-02-27 07:36

春遊砸8億「500+500」搭雙鐵、到離島都加碼

2019-02-27 15:54

不只有瑩碩 亞培的出產降血壓藥也含致癌物

2019-02-27 17:00

調查報導／台灣C肝村 全台五鄉鎮感染盛行率最高

2019-02-27 09:43

國產降血壓藥誤用問題原料藥 食藥署下午4點說明

2019-02-27 14:06

一蘭「100%不含豚骨的拉麵」2月28日就吃得到

2019-02-27 00:16

好市多新夯品！撕開滿滿鮮果肉 網友大推秒搬一箱回家

2019-02-27 12:03

是你嗎？機車煞車補助 七千件還沒申請

2019-02-27 00:18

影／交部撥8.6億「春遊補助」業者憂:民眾有補助才出遊

2019-02-27 18:35

【大叔的中年小事】程耀毅／沒有什麼事是順便的

2019-02-27 06:00

永和首家電影院2月28日開幕 看電影只要1元！

2019-02-27 13:43

「比悲傷更悲傷的事」 3萬元中獎刮刮樂變壁紙！

2019-02-27 12:46

全球首創！機車考照最快明年有實境題

2019-02-27 00:18

與家人吵架來不及見母最後一面 她痛哭：真的好想你

2019-02-27 13:52

準備放假了！快看228連假百貨吃喝玩樂情報計畫一下

2019-02-27 15:17

雇主徵人公告薪資範圍大 勞動部將設行政指導

2019-02-27 07:47

【心情點滴】程影／一個看見龍的午後

2019-02-27 06:00

漁網害命！罕見長吻真海豚 漁網纏繞喪命基隆

2019-02-27 13:43

勞動節全國放假？「還需社會共識」

2019-02-27 00:18

大福彩下市！ 台彩：銷售不佳、頭獎累積慢

2019-02-27 14:15

【童言童語】蔡宛芳／會傳染給自己

2019-02-27 06:00

她向民眾推廣4癌篩檢 意外發現自己得零期乳癌

2019-02-27 08:12

影╱這隻店貓真有三腳貓功夫 會抓老鼠還是招財貓

2019-02-27 08:20

《無法成為野獸的我們》新垣結衣手袋 進台灣開幕特價

2019-02-27 17:20

國旅補助金額剩500元？ 挨批沒吸引力且難收尾

2019-02-27 09:43

沒健保也能衝急診 老外大讚台灣醫療

2019-02-27 13:30

慢下來就能看見美 蔣勳在池上領悟天長地久

2019-02-27 16:18

你是這十大類人嗎？ 推薦必去屏東台灣燈會

2019-02-27 14:12

春遊補助每人五百？ 胡幼偉：能幹嘛、真有誠意給一萬

2019-02-27 09:55

OL罹患睡眠呼吸中止症 她不開刀靠雷射治好打鼾

2019-02-27 19:04

老法師肺癌晚期 標靶治療仍可繼續弘法

2019-02-27 13:00

春雨難解渴 寶二水庫蓄水跌破2成5 下月4日起減壓供水

2019-02-27 12:14

日本天皇退位卡黃金周 旅行團費最高漲4000元

2019-02-27 13:24

衰！ 亞培降血壓藥也中標 含致癌成分需下架

2019-02-27 21:09

孩子聽不清⋯花蓮媽媽求助醫師 原來是「耳屎怪」作亂

2019-02-27 17:42

C肝高危險區 嘉義縣義竹鄉強化篩檢

2019-02-27 11:43

診所醫師抱怨C肝藥價昂費 光繳給國稅局的稅就不夠

2019-02-27 09:47

中央祭春遊補助 黃偉哲：盼別淪A國家資源

2019-02-27 14:06

1瓶＝3顆蘋果！FIN纖氣泡水有7.65克膳食纖維

2019-02-27 18:16

台灣限定！迪士尼櫻花快閃店不只好拍周邊商品更是粉Q

2019-02-27 13:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top