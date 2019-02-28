暖冬遊補助沒來 業者寒冬「不想陪政府玩了」

被譽為世界最美花海街道之一的台南白河林初埤木棉花，今年受暖冬影響提早綻放，木棉道美景吸引各地遊客。交通部為刺激觀光旅遊，繼暖冬補助後，四月再推春遊補助，鼓勵民眾出遊。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

為刺激觀光，蔡政府去年十一月推出「前進宜花東，高屏暖冬遊」，及今年擴及全台的「擴大國旅暖冬遊方案」，補助民眾旅遊住宿，由業者先代墊，再向觀光局申請核銷。不過，由於核銷龜速，花蓮更爆出至少有五成業者都還沒拿到補助款，業者抱怨「賣出愈多房，就卡住愈多錢」，參與業者不少是中小型旅宿，政府欠錢影響周轉，營運陷入寒冬。

擴大國旅暖冬遊方案一月剛落幕，交通部又打算四至六月將推全新春遊方案，除了不限年齡、縣市，每人補助五百元，另外再針對搭乘台鐵、高鐵、住宿星級旅館，加碼補助五百元，預計再投入八點六億元。

兩波代墊款被卡住 核銷龜速

不過，多數業者前兩波代墊款都還被卡住，新一波的補助方案反而讓人擔心。有民宿業者抱怨，核銷龜速、影響營運，暖冬才走又要「暖春」，他聽說同業裡不少人在觀望，更多人興趣缺缺，「不想陪政府玩了」。

南投縣清境地區林姓民宿業者說，公部門申請核銷程序複雜，撥款速度更是慢，一等就是好幾個月。業者表示，沒拿到補助款前，等於是業者在幫政府代墊錢，開民宿不像旅館業，資本沒那麼厚，這些代墊款很容易影響營運。

花蓮至少五成業者 補助沒來

花蓮民宿協會理事長陳秉忠更透露，前兩波的旅遊補助，花蓮至少有五成業者補助款都沒拿到，而觀光局現在又再推春遊方案，建議觀光局應將補助款額限制在三個月內核銷，才能減輕業者壓力。

在嘉義地區經營飯店、伴手禮店超過廿年的張姓業者說，不少飯店、旅館同業抱怨政府的作業效率太差，到現在還領不到暖冬補助款項，造成經營上壓力，「和政府合作的感覺不太爽快！」

一百廿五萬件請款 業者怎活

國民黨立委陳學聖昨天也舉行記者會指出，兩次的暖冬方案，目前已累積一百廿五萬件請款，總計約十七億元，至今才核銷八萬二千件、一億一千五百萬元，核銷率還不到百分之七，一般民宿業者要怎麼生存？

交部：盡快六月底前核銷完

交通部觀光局組長湯文琦表示，觀光局已投入超過兩百個人力負責核銷，但大家也都有原本的工作要做，只能聘請臨時人力，但委外也需要訓練，只能盡快在五月底前核銷完暖冬遊款項，六月底前核銷完擴大暖冬遊款項。