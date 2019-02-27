這個導管手術很厲害！ 可以改善難治性高血壓

2019-02-27 23:10 聯合報 記者 聯合報 記者 李樹人 ╱即時報導



什麼疾病人數全國最多？答案是高血壓，據統計，血壓患者近500萬人，很多人血壓偏高，卻不自知。醫師指出，高血壓患者為腦中風、腦溢血、主動脈剝離等急重症高危險族群，務必規律用藥，天天測量血壓，如果服用三種以上降血壓，病情仍不穩定，就應考慮血壓導管治療。

馬偕醫院冠狀動脈暨周邊介入醫療組主任蔡政廷指出，在心血管疾病中，最常見的危險因子就是高血壓，但臨床發現，台灣僅四成高血壓病患穩定服藥，甚至男性病患只有三成依醫囑乖乖吃藥。

新竹馬偕醫院心臟內科主治醫師林柏霖指出，高血壓藥物常見副作用包含腳踝水腫、乾咳、氣喘發作、疲倦、手腳冰冷、長鬍子，甚至可能引起勃起功能障礙，影響患者用藥意願。

林柏霖說，主動脈剝離堪稱「致命殺手」，三分之二患者有高血壓病史，如果長期忘記吃藥，或是罹患難治性高血壓，血壓未妥善控制，誘發主動脈剝離，又未能及時治療，約有過半患者會在48小時內死亡，過去許多政商名人猝死便是因主動脈剝離。

蔡政廷指出，透過高血壓導管可以治療難治性高血壓，將導管從鼠蹊部放置在腎動脈上，並給予一分鐘低電量射頻，調節腎交感神經，可使血壓降低，效果終日持續不間斷。

至於導管如何治療高血壓？馬偕醫院心電生理專家李應湘醫師解釋，腎臟是調控血壓重要器官，因大腦會透過交感神經下指令，使腎臟分泌神經性荷爾蒙，進而影響血壓高低，當腎交感神經愈活化、神經性荷爾蒙分泌愈多，血壓就會飆高；而高血壓導管治療便是透過調控交感神經降低活性，達到控制血壓目的。

李應湘說，長期研究追蹤2500多名患者，顯示經高血壓導管治療後，至少可維持三年控制血壓效果，24小時平均血壓可降7至8毫米汞柱，若為門診血壓更可下降10到15毫米汞柱。門診血壓只要下降2毫米汞柱，即可降低10%的中風風險。

李應湘提醒，服用3種以上藥物、有中風、心肌梗塞或腎臟病使等高風險族群，或經常忘記服藥、藥物副作用多，或因懷孕等因素無法長期服藥等，可考慮使用高血壓導管治療控制血壓。