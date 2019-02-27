C肝村全篩全治 目標仍漫長

2019-02-27 23:59 聯合報 記者王昭月、李京昇、胡蓬生、卜敏正、游振昇 聯合報 記者 蔡容喬



梓官區廿多年前Ｃ肝盛行率曾達百分之四十，隨著罹患Ｃ肝長輩日漸凋零，下一代對Ｃ肝防治較有概念。 記者王昭月／攝影 分享 facebook

高雄梓官、台中后里、雲林元長、苗栗苑裡、嘉縣義竹等五鄉鎮為全國Ｃ肝盛行率最高的鄉鎮，但許多居民卻從未接受篩檢，而衛生所人員更發現，許多人得知自身感染Ｃ肝，卻未當一回事，衛生所一再催促回診，卻不理會，要想達到全篩全治目標，還有一段漫長的路要走。

台中市后里區衛生所護理長方數萍說，去年五月共有一千多人接受肝炎篩檢，九十人感染Ｃ肝、八十人Ｂ肝，同時感染Ｃ肝和Ｂ肝者有十人，但後來通知複查，僅一百人到場。有些感染者知道自己罹肝炎，定期追蹤，但也有人好像事不關己，衛生所人員一催再催，最後仍未接受複查。

記者實際走訪雲林縣元長鄉，發現多數鄉民對於Ｃ肝認知普遍不足，不曉得Ｃ肝會帶來什麼風險、或要去做什麼檢查，尤其七、八十歲長輩更毫無概念，僅有些中年族群知道Ｃ肝可能會演變成肝癌。

高雄梓官衛生所所長蔡進成指出，梓官區廿多年前Ｃ肝盛行率曾達百分之四十，隨著罹患Ｃ肝長輩日漸凋零，下一代對Ｃ肝防治較有概念，加上高醫團隊進駐防治，等於多了一道防護線。為此，高醫團隊今年起在當地展開「全面殲滅」行動，針對廿歲以上居民全面篩檢，督促感染者投藥，盼兩年內達成陽性者八成接受治療、七成治癒目標。

雲林也遇到一樣問題，台大雲林分院內科部主任陳健弘指出，因Ｃ肝沒有症狀，許多患者不知道自己感染Ｃ肝，即使確診，很多長輩也未就醫，原因為偏鄉交通不便，台大特別到偏鄉開設Ｃ肝專科治療門診，提高民眾就醫意願，希望十年內雲林Ｃ肝完全根除。

苗栗縣苑裡鎮有六個里Ｃ肝陽性比率超過兩成，明顯偏高，衛生局表示，今年初針對泰田、舊社、上館等三里進行篩檢，預計三月辦理腹部超音波，希望所有確診者都能接受Ｃ肝新藥治療。

嘉義縣衛生局副局長趙紋華表示，縣府已執行「十年Ｃ肝減半計畫」，提供醫療協助，另透過行動醫療車，每月到村辦公室對四十歲成人健檢，希望找到Ｃ肝個案，予以治療。