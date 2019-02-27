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捲入致癌降血壓藥風波 亞培：問題藥非我製造

2019-02-27 21:53中央社 台北27日電

繼營養品事件，亞培再捲入致癌高血壓藥風波。亞培表示，用到問題原料的「易德壓悅膜衣錠5/80毫克」是2年前由瑩碩製造，亞培去年初才取得此藥品許可證，但仍將協助下架回收。

去年7月起陸續傳出有中國大陸、印度藥廠製造的降血壓原料藥，被驗出含有致癌疑慮的「N-亞硝基二甲胺」（NDMA）以及「N-亞硝基二乙胺」（NDEA），全台多家藥廠中鏢。

衛生福利部食品藥物管理署今天表示，今天中午接獲「瑩碩生技醫藥股份有限公司」及「美商亞培股份有限公司台灣分公司」通知，該等公司自主檢驗民國106年留樣的纈沙坦（Valsartan）原料藥，有3批原料藥檢出含NDMA，均來自中國浙江天宇藥業股份有限公司，多達600萬顆藥品即起下架回收。

美商亞培公司藥品事業部今天晚間發布新聞稿指出，本次下架回收的19批「易德壓悅膜衣錠5/80毫克」（藥物許可證字號：衛署藥製字第057797號）是由瑩碩公司於民國106年製造生產的，亞培公司直到107年1月29日，才從瑩碩公司取得此藥品的藥物許可證，轉由亞培生產。

亞培指出，亞培取得許可證後生產的「易德壓悅膜衣錠5/80毫克」（Exnortan），皆已通過自主送驗，確保不含NDMA及NDEA成分，將提供檢驗報告結果給客戶。

不過，針對這次事件，亞培也承諾全面配合食藥署以及瑩碩公司的回收作業。

根據食藥署資料，本次將下架的產品包括瑩碩公司的「德壓悅膜衣錠160毫克」共3批、177萬顆，批號分別為180212、180213、180460；「可德壓悅膠囊80/12.5 毫克」藥品共6批、53萬顆，批號為170329、170330、170551、180392、180393、180394。

亞培公司的「易德壓悅膜衣錠5/80毫克」則有19批、369萬顆，批號為160945、160946、160947、170435、170436、170437、170438、170439、170440、170554、170555、170556、170649、170650、170651、170652、170653、170654及170737。

亞培食藥署印度
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