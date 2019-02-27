衰！ 亞培降血壓藥也中標 含致癌成分需下架

2019-02-27 21:09 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



全球因應中國或印度生產的降血壓藥的原料藥染上致癌物，正全面清查受波及藥品，食品藥物管理署今也宣布又有三款降血壓藥受污染需立即下架，其中包含瑩碩生技的2款降血壓藥以及台灣亞培分公司的1款降血壓藥。

亞培今晚發出聲明，表示2018年初向瑩碩買下「易德壓悅膜衣錠」5／80毫克的許可證，而這次出問題的是2018年以前由瑩碩持有許可證時生產的降血壓藥，目前也將協助瑩碩回收下架。

亞培台灣分公司今晚間針對「易德壓悅膜衣錠5／80毫克（Am-Daianxo®）」需回收下架一事做一回應，聲明中表示，亞培於去年1月29日向瑩碩生技醫藥股份有限公司取得「易德壓悅膜衣錠5／80毫克」的藥物許可證，而這一次要求下架的批號，為瑩碩持有許可證時，製造廠商於2017年時生產的藥品。

此次受影響的批號總計有19批，批號為160945、160946、160947、170435、170436、170437、170438、170439、170440、170554、170555、170556、170649、170650、170651、170652、170653、170654及170737。

亞培台灣分公司表示，自接手許可證後，產品的中文名稱雖然未變，但後方的英文有改變，2018年以前的品名為「易德壓悅膜衣錠5／80毫克（Am-Daianxo®）」，亞培接手後品名為「易德壓悅膜衣錠5／80毫克（Exnortan®）」，經自主檢驗後，目前的產品皆未含有不純物「N-亞硝基二甲胺」（NDMA）及「N-亞硝基二乙胺（NDEA）」成分。

亞培表示，目前也將會協助瑩碩生技，完成藥品回收下架等事宜。