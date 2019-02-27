補品標示過時 英兒童缺維生素D

2019-02-27 19:49 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



英國補給品標示過時不改，讓大部份兒童攝取不足量的維生素D！英國近年來佝僂病病例增加，而維生素D是防止佝僂病的最大功臣，維生素D主要來源是太陽光，但由於該國氣候問題而缺乏，因此補品成為唯一選擇。但隨2016年公衛局建議維生素D攝取量更改後，多數補品標示未改，導致多數父母看標示以為買對，但其實內容物攝取量仍嚴重不足。

標示須重新審核

根據《英國廣播公司》報導，英國因氣候原因，秋、冬季鮮少有陽光，失去補充維生素D的主要來源，只能仰賴補品。隨公衛局2016年給出的每日建議，只要是一歲以上的孩子每日都應攝取400IU的維生素D劑量（IU為國際單位，約略為10微克），然而，據牛津大學研究發現，市面上僅3成左右提供了所需的400IU劑量。

研究人員補充說，該研究甚至算進含多種維生素的補品，通常來說，多種維生素補品的維生素D含量通常比重又較低，若攝取滿400IU，也可能增加其他類攝取過量的有害風險；學者哈維呼籲，市面上的補品標示都得重新審核，內含的維生素D仍低於標示攝取量。

兒童攝取量不足

據《每日郵報》報導，皇家兒科和兒童健康學院（RCPCH）學者班傑明重申補品標示含量正確的重要性，他說，正常的英式飲食中含有的維生素D，根本不足建議攝取量的10%，因此，從補品中攝取實在是莫可奈何、更值得重視。

此外，該研究報告更談到政府即將啟動的健康普及計畫，該計劃向低收入家庭提供免費的多種維生素，不過美中不足的是，每天提供的維生素D含量僅有300IU。

【更多精采內容，詳見 】