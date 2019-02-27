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OL罹患睡眠呼吸中止症 她不開刀靠雷射治好打鼾

2019-02-27 19:04聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

45歲戴小姐是「阻塞型睡眠呼吸中止症（OSA）」患者，長期睡不好，原本到醫美中心求診希望改善黑眼圈，醫師得知她睡覺會打鼾，研判是造成失眠和黑眼圈主因，建議她接受非侵入性的止鼾雷射，收緊呼吸道鬆垮組織，不須動手術請長假，治療半小時就明顯改善困擾她多年的打鼾問題。

高市阮綜合醫院「阮SPA醫美中心」特約醫師李伯寧表示，戴小姐以前可一覺到天亮，更年期後睡覺開始出現打鼾聲，早上起床也覺得沒睡飽，先生還因她鼾聲過大拒絕同房，經鼾聲檢測確認是呼吸道鬆弛引發，接受止鼾雷射後，晚上睡覺安穩，黑眼圈也迎刃而解。

李伯寧表示，門診不少40歲以上的婆媽，因舌肌及喉頭肌肉鬆弛、癱塌，阻塞住氣管，常無意識張嘴呼吸，睡覺時出現短暫睡眠呼吸中止，鼾聲有如打雷；若罹患「阻塞型睡眠呼吸中止症」，夜間入睡時也會出現多達數百次短暫窒息，不但睡眠品質不佳，還會增加高血壓、中風、心臟病甚至猝死風險。

不過，過去患者治療打鼾，須透過手術將喉部肥厚組織割除，且須住院7到10天只吃流質食物，也無法處理舌頭肥大、鬆垂，或舌韌帶過鬆等問題。李伯寧說，患者常因工作、生活忙碌，寧願繼續忍著睡不好，也無暇安排手術，這類患者接受止鼾雷射，以3、4周時間間隔施打，約3個月後打鼾問題就明顯改善。

李伯寧說，止鼾雷射原理與促進陰道緊實的G緊雷射類似，針對呼吸道的懸雍垂、軟顎、舌肌及周圍組織黏膜加熱刺激，收緊呼吸道鬆垮組織，讓患者睡眠時呼吸道暢通不塌陷。不過止鼾雷射屬自費，治療部位1年後仍可能再度鬆弛，須定期追蹤施打，若患者脖子周圍脂肪過多，最好先減重或減少脖子部位脂肪，避免治療效果打折扣。

阮綜合醫院醫美中心特約醫師李伯寧表示，止鼾雷射可收緊呼吸道鬆垮組織，讓患者睡眠時...
阮綜合醫院醫美中心特約醫師李伯寧表示，止鼾雷射可收緊呼吸道鬆垮組織，讓患者睡眠時呼吸道不再塌陷，不須手術也能改善打鼾與睡眠品質。記者蔡容喬／攝影
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阮綜合醫院醫美中心特約醫師李伯寧表示，止鼾雷射可收緊呼吸道鬆垮組織，讓患者睡眠時...
阮綜合醫院醫美中心特約醫師李伯寧表示，止鼾雷射可收緊呼吸道鬆垮組織，讓患者睡眠時呼吸道不再塌陷，不須手術也能改善打鼾與睡眠品質。記者蔡容喬／攝影
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患者睡眠手術
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