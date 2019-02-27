毒蛋處理慢半拍 立委：2週內提原因

2019-02-27 19:11 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



毒蛋風波續延燒，政府處理慢郎中。多位立委27日指出，衛福部的FDA網站設置不夠友善，而且在網路上竟然可以買到應為藥品卻號稱食品的用油。另外，立委對於農委會蛋品送檢的機制也感到不滿，認為農委會過於拖延蛋品檢驗時間，無法及時阻止毒蛋流入市面。

未查明毒蛋從何而來

國民黨立委蔣萬安表示，為何事件發生已經超過兩個禮拜，農委會與相關部門還沒有查出為何會有毒蛋？而芬普尼早已被禁止作為使用在動植物身上的藥劑，去年中也放寬了芬普尼的殘留標準，但仍然無法防止此次彰化順弘牧場超標6倍的情況。

蔣萬安指出，農委會在網站上宣稱，去年因嚴重水災及芬普尼使用的問題導致產蛋量減少。但經調查，芬普尼問題與缺蛋並無相關，在之前爆發的疫苗問題上，農委會也低估了損失雞隻的數量。農委會現在要進口460萬顆蛋舒緩蛋荒至3月底，但實際只能供應約10天左右。他認為農委會此次行動對解決蛋荒沒有幫助，希望農委會能夠在兩個禮拜內趕快找到原因。

整合部會 加速檢驗

環保署署長張子敬表示，會就相關「國家化學物質管理報告」的業務進行改善，不會讓《毒性及關注物質法》還沒實施前民眾的食安權益有空窗期。並且會積極將跨部會的雲端資料庫設置完全並友善搜尋介面，部內也有專人負責即時分析的工作。

「在各地的雞蛋均由地方衛生局隨機抽驗送檢，無法即時知道有毒蛋問題。」農委會副主委黃金城表示，中央畜產會的檢驗項目過多，加上排程與過年的關係，沒有辦法及時發布相關檢疫報告，希望能盡快改善整體送驗過程。

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