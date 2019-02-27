影／交部撥8.6億「春遊補助」業者憂:民眾有補助才出遊
交通部觀光局目前規劃，在今年4月份推出春遊補助，且傳出補助條件「不分年齡補助住宿新台幣500元，台灣各縣市適用」，交通部長林佳龍今（27）日證實此事，林佳龍表示：「目前初估投入8億6千萬元，預計達到62億5千萬的效益，這次就是在過去的經驗基礎上，那最主要是要帶動地方政府，也能夠推出方案」不過就有旅行業者說，補助一波接著一波來，民眾胃口恐怕被養大，台北市旅行同業公會理事長吳志健就表示：「有業者在擔心到就是說，有補助了客人才願意來旅遊，這個也是我們還在觀望的地方，那當然也不樂見這樣的一個現象存在」。
另外，傳出長榮空服員因不滿現行待遇，將會比照華航空服員抗爭方式啟動罷工，桃園市空服員職業工會秘書長鄭雅菱說：「工會已經送出了調解申請，若3月調解會議不順利，才會展開罷工的投票」，鄭雅菱也說公司在目前的空服員外站飛行時間，以及外站津貼都是不足的，也只是把標準提升至華航2016年罷工後談出來的結果而已。只是華航機師罷工才結束，現在又傳出長榮空服員也跟進，林佳龍說，現在已經組成調查小組，也希望資方和勞方能坐下來好好談，不希望走到罷工這一步。
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