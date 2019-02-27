親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

獨／體重55公斤45年不變 揭美魔女凍齡秘方

因緣到了！王金平3月7日宣布參選總統

具結放行防偷跑 食藥署祭三帖解方

2019-02-27 18:30聯合報 記者陳雨鑫╱即時報導

邊境控管加嚴管理！衛福部長陳時中提出三大解方，防堵業者具結後偷賣，並避免先前戴奧辛大閘蟹事件重演，衛福部食藥署從今年5月起將雙重確認進口商提出的具結放行地點，9月起也將縮短部分檢驗時間，研發不可復原膠帶，並研擬推出貨品QRcode加強稽查，下一步將提升倉儲業者的責任，加入把關行列。

避免食安事件重演，衛福部長陳時中親自盯哨，要求食藥署從根本問題解析，重罰之餘應找出根本問題，陳時中強調「若制度讓小偷願意挺而走險，只會讓食安問題更加嚴重」。

去年11月台灣進口業者搶秋蟹市場，從中國進口大閘蟹，與食藥署簽下具結放行，卻未等檢驗結果趁夜偷賣，使驗出含有戴奧辛的大閘蟹流竄全台。陳時中說，業者挺而走險一定有圖利的原因，分析結果發現，邊境檢驗速度冗長，業者為搶鮮、護生計才以身試法。

食藥署北區管理中心簡任技正蕭惠文說，為了確保業者具結後偷跑，過去食藥署於邊境僅是將業者提供指定倉儲的地址，輸入系統後提交給地方衛生局要求24小時內稽查，倉儲地的真實性卻沒辦法在第一時間確認。

今年初，已將邊境系統與食品追蹤追溯系統結合，業者一旦申報於邊境現場就能做初步把關，業者提交的倉儲未合法登載，食品將無法入關，新制將於5月起正式啟動。

也擔心業者將產品偷天換日，食藥署研發不可復原膠帶，貨櫃或產品開封後將不可復原，現階段也在研發進口貨品的QRcode，蕭惠文表示，該QRcode的概念是業者報關時，進口產品的數量以及資訊全數製成QRcode，如進口100公斤龍蝦，直接變成QRcode，地方衛生局毋需再重新確認數量，直接依資料盤點，能減少稽查時間。

衛福部長陳時中說，除了加強管制以外，也得替業者思考，為何要冒險偷跑，分析後與檢驗時間太冗長有關，目前戴奧辛檢驗長達6天，食藥署將研發相關技術，縮短到四天內，食藥署研檢組科長林汝青說，縮短檢驗時間經評估可行，預計秋天前，約9月，可以完成研發，縮短至4天。

陳時中表示，過去倉儲業者在食安管理上缺席，未來也希望加強倉儲業者的責任，如業者具結放行至自家倉儲，業者也須協助把關，確認產品是否名符其實，若不願意配合的倉儲業者將不列為合格倉儲。

不過，食藥署食品組專委董靜馨表示，這在執行上有一定困難，多數倉儲業者只會提供鑰匙，不負責保管責任，如同便利超商不負責產品的製程優良，若是業者出現食安管理問題，不可能處罰到便利超商，不過若是未來有機會，不排除研議。

新式不可復原膠帶加強不可復原的雙重顏色，也加上編碼防止偽造。記者陳雨鑫／攝影
新式不可復原膠帶加強不可復原的雙重顏色，也加上編碼防止偽造。記者陳雨鑫／攝影
分享

食藥署陳時中食安
高雄人請進！高雄馬 10 年大調查：市民歡迎馬拉嗎？→

相關新聞

孩子聽不清⋯花蓮媽媽求助醫師 原來是「耳屎怪」作亂

2019-02-27 17:42

不只有瑩碩 亞培的出產降血壓藥也含致癌物

2019-02-27 17:00

2018年十大疫苗新聞 流感疫苗出包、MMR疫苗之亂都上榜

2019-02-27 16:40

21公噸以上大貨車228連假走蘇花公路有管制

2019-02-27 16:27

毒蛋處理慢半拍 立委：2週內提原因

2019-02-27 19:11

OL罹患睡眠呼吸中止症 她不開刀靠雷射治好打鼾

2019-02-27 19:04

影／交部撥8.6億「春遊補助」業者憂:民眾有補助才出遊

2019-02-27 18:35

影／統一發票盃324開跑 CP值最高 完賽可領百年獎牌

2019-02-27 18:20

不想一路塞？228連假新北交通懶人包在這

2019-02-27 16:38

全球麻疹熱頭上 疾管署保證今年MMR疫苗充足

2019-02-27 16:32

慢下來就能看見美 蔣勳在池上領悟天長地久

2019-02-27 16:18

icash2.0嗶進中台灣 可搭中彰投屏公車客運

2019-02-27 16:13

藝文獎助怎麼選出來 表演藝術大老訴祕辛

2019-02-27 16:04

春遊砸8億「500+500」搭雙鐵、到離島都加碼

2019-02-27 15:54

春遊暖冬補助 桃市觀旅局：建議各縣市區隔時間推優惠

2019-02-27 15:43

暖冬變寒流？ 旅遊補助受詬病

2019-02-27 15:07

夜訪女王頭電光火石燈光秀加音樂會 3月1日搶票

2019-02-27 14:57

吳密察談新故宮計畫 「穿著西裝改西裝」也不該閉館

2019-02-27 14:40

降血脂藥給付門檻下修 3萬人受惠

2019-02-27 14:29

日本賞櫻團費 今年貴1至4千

2019-02-27 14:25

藍委：暖冬專案撥款 完成不到7%

2019-02-27 14:25

春遊補助效益 產學界不看好

2019-02-27 14:25

大福彩下市！ 台彩：銷售不佳、頭獎累積慢

2019-02-27 14:15

調查報導／民眾「不驗就是不驗」…免費篩檢揪C肝黑數踢鐵板

2019-02-27 14:14

你是這十大類人嗎？ 推薦必去屏東台灣燈會

2019-02-27 14:12

調查報導／雲林C肝高風險區元長鄉 規畫4年全面篩檢

2019-02-27 14:08

國產降血壓藥誤用問題原料藥 食藥署下午4點說明

2019-02-27 14:06

中央祭春遊補助 黃偉哲：盼別淪A國家資源

2019-02-27 14:06

調查報導／C肝5高風險鄉鎮 國健署擬降篩檢年齡45歲→40歲

2019-02-27 14:05

觀光局：暖冬旅遊補助款 盡快6月底前完成核銷

2019-02-27 14:03

調查報導／C肝藥太貴…救越多虧越多 診所醫師乾脆不收病患了

2019-02-27 14:00

調查報導／台灣C肝村 全台5鄉鎮7級高風險

2019-02-27 14:00

交通部將推春遊國旅補助 業者觀望態度保留

2019-02-27 13:46

沒健保也能衝急診 老外大讚台灣醫療

2019-02-27 13:30

日本天皇退位卡黃金周 旅行團費最高漲4000元

2019-02-27 13:24

老法師肺癌晚期 標靶治療仍可繼續弘法

2019-02-27 13:00

「比悲傷更悲傷的事」 3萬元中獎刮刮樂變壁紙！

2019-02-27 12:46

天氣忽冷忽熱流感易入侵 醫：施打疫苗永不嫌遲

2019-02-27 12:45

毒蛋源於小型雞農「無劑可施」 農委會要調整產業結構

2019-02-27 12:39
看更多

熱門文章

「春遊補助」4月上路 不分年齡各縣市補助每人500元

2019-02-26 19:47

228連假天氣 吳德榮：北台灣天氣變化快、乍暖還寒

2019-02-27 07:36

大樂透頭獎開出 新北永和一人獨得2.49億元

2019-02-26 22:40

春遊砸8億「500+500」搭雙鐵、到離島都加碼

2019-02-27 15:54

不只有瑩碩 亞培的出產降血壓藥也含致癌物

2019-02-27 17:00

當局者迷！父母沉淪外遇 呂秋遠提十點打破迷思

2019-02-26 21:54

調查報導／台灣C肝村 全台五鄉鎮感染盛行率最高

2019-02-27 09:43

胰臟癌很難發現？專家說其實有這些方法

2019-02-26 19:34

國產降血壓藥誤用問題原料藥 食藥署下午4點說明

2019-02-27 14:06

一蘭「100%不含豚骨的拉麵」2月28日就吃得到

2019-02-27 00:16

是你嗎？機車煞車補助 七千件還沒申請

2019-02-27 00:18

今日星座運勢／射手勿參與交易談判 投資保持原狀

2019-02-27 00:00

好市多新夯品！撕開滿滿鮮果肉 網友大推秒搬一箱回家

2019-02-27 12:03

【大叔的中年小事】程耀毅／沒有什麼事是順便的

2019-02-27 06:00

「比悲傷更悲傷的事」 3萬元中獎刮刮樂變壁紙！

2019-02-27 12:46

「超討厭社交」星座TOP4　但聚會他出現代表把你當成真朋友

2019-02-26 20:39

全球首創！機車考照最快明年有實境題

2019-02-27 00:18

永和首家電影院2月28日開幕 看電影只要1元！

2019-02-27 13:43

與家人吵架來不及見母最後一面 她痛哭：真的好想你

2019-02-27 13:52

228賞櫻！烏山頭水庫南洋櫻開7成 門票滿額送船票

2019-02-26 20:08

雇主徵人公告薪資範圍大 勞動部將設行政指導

2019-02-27 07:47

勞動節全國放假？「還需社會共識」

2019-02-27 00:18

【心情點滴】程影／一個看見龍的午後

2019-02-27 06:00

她向民眾推廣4癌篩檢 意外發現自己得零期乳癌

2019-02-27 08:12

準備放假了！快看228連假百貨吃喝玩樂情報計畫一下

2019-02-27 15:17

國旅補助金額剩500元？ 挨批沒吸引力且難收尾

2019-02-27 09:43

【童言童語】蔡宛芳／會傳染給自己

2019-02-27 06:00

漁網害命！罕見長吻真海豚 漁網纏繞喪命基隆

2019-02-27 13:43

影╱這隻店貓真有三腳貓功夫 會抓老鼠還是招財貓

2019-02-27 08:20

大福彩下市！ 台彩：銷售不佳、頭獎累積慢

2019-02-27 14:15

宜蘭龜山島 3月1日起重新開放觀光

2019-02-26 17:17

米其林加持美味！10大華人名廚在台灣 第1名不意外

2019-02-26 19:41

沒健保也能衝急診 老外大讚台灣醫療

2019-02-27 13:30

春遊補助每人五百？ 胡幼偉：能幹嘛、真有誠意給一萬

2019-02-27 09:55

發燒遊韓6天 回台才知得麻疹

2019-02-26 23:52

流感上周7死 併發重症病例本季新高

2019-02-26 23:52

老法師肺癌晚期 標靶治療仍可繼續弘法

2019-02-27 13:00

「鬆姐」徐曉晰 出席DOUCHANGLEE大秀不緊張

2019-02-26 22:10

春雨難解渴 寶二水庫蓄水跌破2成5 下月4日起減壓供水

2019-02-27 12:14

日本天皇退位卡黃金周 旅行團費最高漲4000元

2019-02-27 13:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top