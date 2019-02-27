具結放行防偷跑 食藥署祭三帖解方

2019-02-27 18:30 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



邊境控管加嚴管理！衛福部長陳時中提出三大解方，防堵業者具結後偷賣，並避免先前戴奧辛大閘蟹事件重演，衛福部食藥署從今年5月起將雙重確認進口商提出的具結放行地點，9月起也將縮短部分檢驗時間，研發不可復原膠帶，並研擬推出貨品QRcode加強稽查，下一步將提升倉儲業者的責任，加入把關行列。

避免食安事件重演，衛福部長陳時中親自盯哨，要求食藥署從根本問題解析，重罰之餘應找出根本問題，陳時中強調「若制度讓小偷願意挺而走險，只會讓食安問題更加嚴重」。

去年11月台灣進口業者搶秋蟹市場，從中國進口大閘蟹，與食藥署簽下具結放行，卻未等檢驗結果趁夜偷賣，使驗出含有戴奧辛的大閘蟹流竄全台。陳時中說，業者挺而走險一定有圖利的原因，分析結果發現，邊境檢驗速度冗長，業者為搶鮮、護生計才以身試法。

食藥署北區管理中心簡任技正蕭惠文說，為了確保業者具結後偷跑，過去食藥署於邊境僅是將業者提供指定倉儲的地址，輸入系統後提交給地方衛生局要求24小時內稽查，倉儲地的真實性卻沒辦法在第一時間確認。

今年初，已將邊境系統與食品追蹤追溯系統結合，業者一旦申報於邊境現場就能做初步把關，業者提交的倉儲未合法登載，食品將無法入關，新制將於5月起正式啟動。

也擔心業者將產品偷天換日，食藥署研發不可復原膠帶，貨櫃或產品開封後將不可復原，現階段也在研發進口貨品的QRcode，蕭惠文表示，該QRcode的概念是業者報關時，進口產品的數量以及資訊全數製成QRcode，如進口100公斤龍蝦，直接變成QRcode，地方衛生局毋需再重新確認數量，直接依資料盤點，能減少稽查時間。

衛福部長陳時中說，除了加強管制以外，也得替業者思考，為何要冒險偷跑，分析後與檢驗時間太冗長有關，目前戴奧辛檢驗長達6天，食藥署將研發相關技術，縮短到四天內，食藥署研檢組科長林汝青說，縮短檢驗時間經評估可行，預計秋天前，約9月，可以完成研發，縮短至4天。

陳時中表示，過去倉儲業者在食安管理上缺席，未來也希望加強倉儲業者的責任，如業者具結放行至自家倉儲，業者也須協助把關，確認產品是否名符其實，若不願意配合的倉儲業者將不列為合格倉儲。