影／統一發票盃324開跑 CP值最高 完賽可領百年獎牌

2019-02-27 18:20 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



廣受路跑界好評、有CP值最高路跑活動之稱的「財政部統一發票盃路跑活動」今年將於3月24日於凱達格蘭大道開跑，每年總是一開放報名就秒殺。今年統一發票路跑活動正式邁入第10年，結合總統府主建築百年慶，以及第一銀行120年行慶，路跑完賽可獲「百年限定」獎牌。

統一發票路跑活動每年皆巡迴全臺各地舉辦5場，今年首場臺北場將於3月24日於凱達格蘭大道開跑，接力巡迴南投、花蓮、高雄及臺南。

民眾只要捐贈統一發票（含雲端發票）3張，可免費報名參加（競賽組酌收報名費），完跑後還可兌換精美完跑禮，現場另有抽獎及宣導活動，名額有限，請多利用網路報名。

財政部次長吳自心表示，統一發票所創造的稅收是政府重要財源之一，而統一發票盃路跑活動過去9年共辦理了42場，吸引近49萬人參加、募集超過1千多萬張發票，發票中獎金額超過千萬元，款項全數捐助社福團體。

財政部官員表示，往年統一發票路跑活動都沒有完賽獎牌，省下的費用用於減輕選手報名費負擔，並提供更多贈品。今年因為邁入第10屆，又結合總統府主建築百年慶祝活動，以及第一銀行120週年行慶，特別製作百年限定紀念獎牌給完賽選手。

財政部表示，108年財政部統一發票盃路跑活動分別為臺北場(3/24）、南投場（4/21）、花蓮場（9/8）、高雄場（10/20）及臺南場（11/10），除每場皆有2~3公里休閒組外，臺北場有12.5K競賽組，南投場有29K競賽組，歡迎民眾至活動官網報名參加或查詢活動相關訊息。

不過，統一發票路跑活動臺北場競賽組及休閒組報名均已額滿，讓民眾十分扼腕。