孩子聽不清⋯花蓮媽媽求助醫師 原來是「耳屎怪」作亂

2019-02-27 17:42 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡翼謙 ╱即時報導



花蓮30歲陳姓媽媽日前帶著3歲兒子到醫院就診，直指兒子聽力有問題，「每次叫他都沒反應」，經診斷發現有「耳屎怪」塞住耳道，醫師取了3次才全部夾出，最後恢復聽力。醫師指出，孩子耳孔若被大量耳屎塞住，應求助小兒科或耳鼻喉科，不建議由爸媽自行取出。

門諾醫院小兒科主任鄭永隆表示，孩子耳道小，若耳朵被耳屎塞住，已經嚴重影響聽力，此時爸媽不應自行幫孩子取出，因其易造成孩子耳道出血、耳膜穿孔問題；另外，也不建議爸媽用棉花棒幫孩子清耳垢，容易讓耳垢被推入更深耳道。

鄭永隆指出，醫師清理耳屎有幾種方式，除了直接夾出，也可透過耳朵清潔水、耳滴劑，或使用抗生素溶解耳屎；若一般民眾使用髮夾夾耳屎，則有感染風險，也易讓耳道受傷。

花蓮1名媽媽因3歲大兒子聽力受損，日前即著帶孩子到門諾醫院求診，醫生拿燈一照發現竟是耳屎堵住右耳耳道，才讓孩子聽不清聲音，這一清理居然夾出2坨1公分、2公分長耳屎，蔚為奇觀。

當時陳姓媽媽帶著3歲孩子就診時，鄭永隆共取了3次，才分別夾出2坨1公分、2公分長耳屎，孩子不久後也恢復聽力，聽到媽媽喊叫聲，頻頻點頭微笑。鄭永隆說，耳屎大多時候會自行掉出耳道，不需特別清理，且其還有保護耳道功能，防止外力衝擊、昆蟲進入。