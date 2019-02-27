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亞培也中了！ 3款逾600萬顆降血壓藥含致癌物

2018年十大疫苗新聞 流感疫苗出包、MMR疫苗之亂都上榜

2019-02-27 16:40聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

去年是公費流感疫苗瑕疵事件頻傳的一年，從出現一劑變色疫苗開始，又陸續找出內部有懸浮物疫苗，甚至因人人對疫苗品質繃緊神經，將疫苗外殼摩痕誤認為是疫苗又出現黑點，這些批號各發現少數異常情形，引發民眾擔心疫苗品質及安全，信心下滑。

台灣疫苗推動協會今公佈2018年度最具影響力的十大疫苗新聞，其中以流感疫苗瑕疵事件奪第一，第二名則是因異常事件導致疫苗停用、收回，引起去年12月流感疫苗供應短少60餘萬劑。另外，大陸疫苗爆假、公費子宮頸癌二價HPV疫苗擴及全台、虎航麻疹群聚事件導致MMR疫苗缺貨分別占居前五名。

去年疫苗品質異常事件都是單一個案，變色疫苗是針筒膠塞溶解導致，懸浮物則是托盤碎片，皆非生物性污染，疾管署副署長羅一鈞表示，公費流感疫苗異常事件都是即時、公開透明處理，有異常情形同批號皆暫時停用及立刻收回。今年疫苗檢驗會更加嚴格，除例行項目，抽檢數量也會增加，並要求廠商進口前自主檢驗，原封緘檢驗期約需1.5個月，可能增至2.5個月。

針對流感疫苗品質把關，台灣疫苗推動協會理事長李秉穎表示，去年中國大陸疫苗爆假可做為他山之石，凸顯出疫苗檢驗的重要性。「不可能百分之百無瑕疵」，並建議疾管署與食藥署集結專家，設立檢驗標準與瑕疵疫苗一般性處理原則，若非生物性污染，不宜過度放大檢視，避免再度發生因停用造成補貨不及的問題。

羅一鈞表示，考量國際趨勢及疫苗效益，疾管署依近日專家會議建議，研擬在經費許可狀況下，自今年起全面轉換四價流感疫苗方案，以提供民眾更周全的保護力。李秉穎說，包含兩種B型病毒株的四價疫苗是國際未來共同趨勢，樂見政府願意積極推動，籲民眾相信並接種疫苗，才能控制流感疫情。

以流感疫苗瑕疵事件奪第一，第二名流感疫苗缺貨，大陸疫苗爆假、公費子宮頸癌二價HP...
以流感疫苗瑕疵事件奪第一，第二名流感疫苗缺貨，大陸疫苗爆假、公費子宮頸癌二價HPV疫苗擴及全台、虎航麻疹群聚事件導致MMR疫苗缺貨分別占居前五名。圖／台灣疫苗推動協會提供
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台灣疫苗推動協會理事長李秉穎（圖）表示，去年中國大陸疫苗爆假可做為他山之石，凸顯...
台灣疫苗推動協會理事長李秉穎（圖）表示，去年中國大陸疫苗爆假可做為他山之石，凸顯出疫苗檢驗的重要性。圖／台灣疫苗推動協會提供
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流感疫苗子宮頸癌麻疹
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