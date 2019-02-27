全球麻疹熱頭上 疾管署保證今年MMR疫苗充足

2019-02-27 16:32 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



今年國際麻疹疫情嚴峻，尤其東南亞疫情已延燒來台，據疾管署統計，今年截至目前國內累計23例麻疹確定病例，病例數創五年新高，甚至過去四年間一、二月同期人數都是掛零，疾管署推測與菲律賓、越南疫情不斷升溫有關。外界擔憂「MMR疫苗之亂」重演，對此，疾管署保證今年MMR疫苗充足。

10例境外移入病例，感染國家為菲律賓及越南各5例，其中以旅遊最多，其次是工作，也有長期在東南亞工作的台商子女不小心帶病毒回國探親。今年國內疫情快速上升，與較前一年增三成的去年國際疫情延燒有關，這些麻疹流行地區疫苗接種率皆不理想，研判今年疫情恐嚴峻。

不少民眾想起去年3月底虎航門診群聚，引爆的「MMR疫苗之亂」，民眾陷入一陣恐慌，人人爭相接種疫苗，唯恐惹病上身。疾管署副署長羅一鈞強調，今年國內自費麻疹疫苗還有十萬劑，承諾不會缺貨，足夠上半年前需求。雖國內已受東南亞麻疹疫情波及，但以台灣麻疹群體保護力，不會像東南亞疫情擴大到失守。

台灣疫苗推動協會秘書長呂俊毅也表示，政府自1978年起全面推動公費接種麻疹減毒疫苗，國內MMR兩劑接種率皆高於97%，是亞洲臨近國家中最高，只要維持高接種率，就不會發生大流行，民眾不必過度恐慌，避免造成高風險族群沒有疫苗可以使用。