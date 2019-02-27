21公噸以上大貨車228連假走蘇花公路有管制

2019-02-27 16:27 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡翼謙 ╱即時報導



公路總局第四區養護工程處今天宣布，因應228連續假期，為緩解龐大的交通疏運量，2月28日（星期四）至3月3日（星期日），在蘇花改與蘇花公路等蘇花路廊，會有時段管制21噸以上大貨車通行。 聯合報系資料照片 分享 facebook 228連續假期即將到來，蘇花公路將湧入龐大車流，公路總局第四區養護工程處自明天起至3月3日，將對蘇花路廊21頓以上大貨車進行時段管制，並請花蓮縣警察局新城分局加強宣導管制時程。

公路總局第四區養護工程處表示，管制時間為2月28日上午5時至下午5時及3月1日至2日早上9時至下午5時雙向禁止21公噸大貨車通行；另3月3日下午1時至下午5時雙向禁止21公噸以上大貨車通行，希望藉管制手段紓解尖峰時段車流。