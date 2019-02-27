慢下來就能看見美 蔣勳在池上領悟天長地久

2019-02-27 16:18 聯合報 記者 聯合報 記者 陳昭妤 ╱即時報導



「池上教會了我兩件事，一個是自然秩序、一個是土地倫理。到池上，我最大的領悟就是『天長地久』。根本不能急，農民把秧插在那裏，就是要等苗慢慢長大。」蔣勳2014年秋天應「台灣好基金會」之邀，成為首批池上駐村藝術家，一年有大半時間在此，感受池上的魅力，而這魅力來自緩慢卻生氣勃勃的生活。

「來到池上，我對日出日落、春分秋分有了新的感覺，什麼時候插秧、什麼時候花要交配、人的身體會有什麼改變，這些都會有所感應。」蔣勳說：「我找回了自然秩序，重新跟著這個秩序生活。」

例如春分過後，天氣轉暖，鄰居的耕耘機4點多就發動熱引擎，在農人5點下田時，蔣勳也起床了。到旁邊小店買現打的五穀漿跟高麗菜包當早餐，然後往東走、再往南，左手邊就是海岸山脈、右手邊就是中央山脈，大概5點45分日出，「太陽完全像個spotlight打在中央山脈，那個時候最漂亮。」

蔣勳走完一萬步，就回到畫室畫畫，直到黃昏時再次出門，此時已是燦爛晚霞打在海岸山脈，「每天晨昏兩次看到的山，一次是中央山脈、一次海岸山脈，被太陽照射著。我們常太依賴人為的照明，忘記太陽本身的照明迷人的不得了。」

在池上的一天到晚上八點，街上已沒什麼人，蔣勳上床看看書就入睡，「在這裡，很自然就日出而作、日落而息。」

蔣勳常常一早開門，發現門口有人放了油菜花、絲瓜，就是有人收成多了拿出來分享，台北人聽來簡直不可思議。蔣勳說：「我來這邊也重新調整自己跟人的關係，忽然覺得好不一樣。」

人與土地的連結親密，食物就是自家田裡、院裡種的，不是商品，所以蔣勳驚喜發現，池上的枇杷連皮吃，因為自己種的沒農藥；而每一家的廚房可能都藏著寶，也許是40年的老菜脯、老橄欖、自己做的胭脂梅，那梅子可是人工採摘，絕不像外面都是落草劑一噴省事。

「到池上，我最大的領悟就是『天長地久』」蔣勳說，像是沿著卑南溪慢慢走，溪水有它的速度，流到每一條池上的水圳中，灌溉每一片農田。