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藝文獎助怎麼選出來 表演藝術大老訴祕辛

2019-02-27 16:04聯合報 記者何定照╱即時報導

文化類團體獎項、補助學問大，不少團體常怨嘆為何自己沒得補助或得獎。表演藝術界大老、曾任兩廳院董事長等多項職位的教育家吳靜吉，在生命故事《因緣際會擺渡人》（遠流出版）中，談及早年擔任文化類獎項、團體評審或評議員時，眼見並力圖改善的許多祕辛。

吳靜吉說，他早年擔任兩廳院評議委員會委員時，兩廳院那時是藉這個委員會來提拔年輕劇團、給補助，雖然選出哪些劇團，是由評審評選，但負責承辦人有時會因不喜歡一些案子，就藉著資料欠缺等說法，來技術阻撓。

吳靜吉說，有次他拿到某劇團的資料覺得不對勁，認為一個專業團體不可能只提供這些資料，就告訴承辦人若對方沒提這些資料，就由我們委員會的人寫信給他，不要讓他做弊。承辦人後來就改口說找到資料。

他也舉例，現在台南人劇團的前身「華燈劇團」創辦人外籍神父紀寒竹（Donald Glover），一開始曾問吳靜吉能否幫他忙，吳靜吉覺得自己不適合，建議他找卓明、綽號「阿炮」的蔡明毅、許瑞芳等人。熱愛表演藝術的阿炮，去了華燈劇團後，伙伴間合作很好，提了一個答嘴鼓劇本《台語相聲─世俗人生》，華燈就以這劇申請兩廳院1991年的實驗劇展。

吳靜吉指出，那次評議委員會開會只能取四名，有位委員就以「哪有台語相聲」為由，要否定這個節目。在會場上，吳靜吉一開始就說他今天是來護航的，強調大家應考慮三件事：一是有些團體是沒知名度，但要慎重考慮它有沒有潛力；二是所有委員都是北部的，應提供機會給南部；三是南部台語很普遍，答嘴鼓就是相聲，是茶餘飯後在樹下等處說的，可惜現場已有人否定。

他說，他這麼說後，姚一葦就說：「吳靜吉是很謹慎公平的人，也會提拔年輕人，他既然這麼說，不會砸自己的腳。」戲劇家貢敏也表示同意，認為要比較開放心胸。最後這節目拿到第五名，備取第一名。吳靜吉說，前四名依兩廳院或政府習慣，不會給全額，這些團也會因此提比較高的製作費用，現場工作人員就說他們仍不會給全額，他就說那剩下來的錢就依次給五、六、七、八團。最後那年兩廳院最叫好叫座的節目，就是《台語相聲─世俗人生》。

吳靜吉也指出，他評選金鐘獎時，歌仔戲和京劇一起評選，京劇都是演出錄影，歌仔戲則以電視連續劇為主，不過也有舞台劇錄影，所以參選的有單元、也有連續劇。在那個年代，得獎的都是京劇，因為那時有些評審都看低歌仔戲，覺得歌仔戲是民間戲，也不覺得演員值得注意。

他評選時，就建議把單元、連續劇分開，好給歌仔戲公平機會，否則歌仔戲永遠無法得獎。後來金鐘獎就把單元劇和連續劇分開，歌仔戲這才開始得獎。

類似狀況也發生在文化部前身文建會戲劇比賽。那時很多評審都不懂台語，吳靜吉常常是唯一懂台語的，有次有位女作家的劇本寫一位澎湖窮小孩長大讀到醫學院，有醫師想納他入贅的故事，劇本中用的語言很台語，還是澎湖台語，可是這劇本一下子就被殺掉，根本沒入圍。

他說，他為想救這劇本，就把它打最高分，因為當時他另外建議，若哪個劇本所獲單次分數最高，就可由評審出面爭取。在他爭取後，這劇本最後得了第三名。

另外，有次文建會舞蹈比賽，本來大家已講好分數區間是70分到90分，以免有人故意打零分拉低分數，有人卻把其中一個作品打得遠低於70分。

他說，這個作品，他和兩位外國藝術家都覺得最有創意，打最高分。但那位委員去說服了另一位晚輩打低分，拉低這作品分數。吳靜吉就說這次大家不用均分判斷結果、用投票制，大家也沒說什麼。投票時，他和兩位老外都投這作品，後來這個作品就拿了第一。

表演藝術界大老、曾任兩廳院董事長等多項職位的教育家吳靜吉。記者何定照／攝影
表演藝術界大老、曾任兩廳院董事長等多項職位的教育家吳靜吉。記者何定照／攝影
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台語歌仔戲兩廳院
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