親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

法務部修法祭重刑！ 酒駕累犯致死最重可判死刑

春遊砸8億「500+500」搭雙鐵、到離島都加碼

2019-02-27 15:54聯合報 記者侯俐安╱即時報導

台鐵觀光列車包括商務車、餐車及客廳車等共29輛進行設備更新，耗資7900萬元整修...
台鐵觀光列車包括商務車、餐車及客廳車等共29輛進行設備更新，耗資7900萬元整修，希望能吸引環島觀光列車旅客，推廣在地旅遊。 聯合報系記者曾吉松／攝影
分享
交通部4月至6月將推出全新春遊方案，除了不限年齡、不限縣市，每人補助500元，交通部長林佳龍今天透露細節表示，500元只是基礎，搭乘台鐵高鐵、住宿星級旅館、企業員工旅遊、青年到離島等，將另外加碼補助500元，等於是「500加500」，預計投入8.6億元，可望創造62.5億元觀光效益。

觀光局去年起陸續推出暖冬、擴大暖冬補助，林佳龍昨天在立法院宣布4月將推春遊方案，昨天初步流出的方案維不限年齡、不限縣市，每人補助500元，引發學者及業界質疑，交通部觀光局副局長張錫聰今天在立法院表示，補助500元只是春遊方案其中一環，地方政府還會再依各地特色加碼，台鐵、高鐵也將加入。

林佳龍今天下午出席台灣郵輪產業發展協會成立大會，會前受訪表示，春遊方案是過去暖冬方案的「進階版」，因此投入預算、效益也更高，除了旅客住宿補助，搭乘台鐵、高鐵等交通工具，並鼓勵地方政府提案加碼。

他進一步說明，補助事實上是「500加500」，凡是住宿星級旅館、企業組團招待員工、青年到離島旅遊，均將另外加碼500元。他指出，春遊方案特色是只補助住宿，還鼓勵形成區域旅遊網，透過地方政府、企業與旅行業者配合產生效益。

針對部分旅行業者質疑干預市場，他認為「完全顛倒」。林佳龍說，基於過去經驗基礎，補助自由行、團客住宿，也會帶動地方政府也推出方案，帶動在地旅遊，「整體效用不只是補助」，另也將結合觀光局「浪漫小鎮」活動、促進青年參與國旅，交通部所屬高鐵、台鐵、中華郵政、中華電信等相關單位也將整合資源投入。

林佳龍強調，春遊方案以區域為整合單位，由交通部所屬單位與各部會集中資源，策略性針對淡季、需要加強國旅的部分，例如搭乘台鐵、高鐵前往中南部偏遠地區、增加青年去離島意願，都會加碼。

高鐵台鐵林佳龍
高雄人請進！高雄馬 10 年大調查：市民歡迎馬拉嗎？→

相關新聞

大福彩下市！ 台彩：銷售不佳、頭獎累積慢

2019-02-27 14:15

國產降血壓藥誤用問題原料藥 食藥署下午4點說明

2019-02-27 14:06

交通部將推春遊國旅補助 業者觀望態度保留

2019-02-27 13:46

日本天皇退位卡黃金周 旅行團費最高漲4000元

2019-02-27 13:24

老法師肺癌晚期 標靶治療仍可繼續弘法

2019-02-27 13:00

「比悲傷更悲傷的事」 3萬元中獎刮刮樂變壁紙！

2019-02-27 12:46

藝文獎助怎麼選出來 表演藝術大老訴祕辛

2019-02-27 16:04

春遊暖冬補助 桃市觀旅局：建議各縣市區隔時間推優惠

2019-02-27 15:43

暖冬變寒流？ 旅遊補助受詬病

2019-02-27 15:07

夜訪女王頭電光火石燈光秀加音樂會 3月1日搶票

2019-02-27 14:57

吳密察談新故宮計畫 「穿著西裝改西裝」也不該閉館

2019-02-27 14:40

降血脂藥給付門檻下修 3萬人受惠

2019-02-27 14:29

日本賞櫻團費 今年貴1至4千

2019-02-27 14:25

藍委：暖冬專案撥款 完成不到7%

2019-02-27 14:25

春遊補助效益 產學界不看好

2019-02-27 14:25

調查報導／民眾「不驗就是不驗」…免費篩檢揪C肝黑數踢鐵板

2019-02-27 14:14

你是這十大類人嗎？ 推薦必去屏東台灣燈會

2019-02-27 14:12

調查報導／雲林C肝高風險區元長鄉 規畫4年全面篩檢

2019-02-27 14:08

中央祭春遊補助 黃偉哲：盼別淪A國家資源

2019-02-27 14:06

調查報導／C肝5高風險鄉鎮 國健署擬降篩檢年齡45歲→40歲

2019-02-27 14:05

觀光局：暖冬旅遊補助款 盡快6月底前完成核銷

2019-02-27 14:03

調查報導／C肝藥太貴…救越多虧越多 診所醫師乾脆不收病患了

2019-02-27 14:00

調查報導／台灣C肝村 全台5鄉鎮7級高風險

2019-02-27 14:00

沒健保也能衝急診 老外大讚台灣醫療

2019-02-27 13:30

天氣忽冷忽熱流感易入侵 醫：施打疫苗永不嫌遲

2019-02-27 12:45

毒蛋源於小型雞農「無劑可施」 農委會要調整產業結構

2019-02-27 12:39

春雨難解渴 寶二水庫蓄水跌破2成5 下月4日起減壓供水

2019-02-27 12:14

台新藝術獎 布拉瑞揚《路吶》等15作入圍

2019-02-27 12:10

香奈兒老佛爺死於胰臟癌 最難診斷癌症該怎麼抓

2019-02-27 12:10

228連假南崁交流道28日7時至12時南下實施高乘載

2019-02-27 12:03

是多此一舉？把房子低價賣給孫子想減稅 要小心那些事

2019-02-27 12:01

C肝高危險區 嘉義縣義竹鄉強化篩檢

2019-02-27 11:43

二二八連假往返北宜 客運業者推票價優惠及直達車

2019-02-27 11:42

音樂頑童張正傑為癌末女童辦音樂會 背後有洋蔥

2019-02-27 11:42

2018十大疫苗新聞 流感疫苗瑕疵奪冠

2019-02-27 11:40

高醫團隊進駐 為梓官「C肝村」的防治畫下防護線

2019-02-27 11:37

高雄梓官C肝風險最高 高醫發起「全面毀滅」行動

2019-02-27 11:34

把胃藥當仙丹照三餐吃 他拉出黑便險升天

2019-02-27 11:28

服藥、喝啤酒 竟讓人尿不出來？

2019-02-27 11:25
看更多

熱門文章

「春遊補助」4月上路 不分年齡各縣市補助每人500元

2019-02-26 19:47

228連假天氣 吳德榮：北台灣天氣變化快、乍暖還寒

2019-02-27 07:36

車禍癱瘓珣珣近況曝光 「想趕快好起來，帶爸媽去玩」

2019-02-26 16:59

大樂透頭獎開出 新北永和一人獨得2.49億元

2019-02-26 22:40

228連假賞紫藤花！嘉義166縣道23處開紫色花海

2019-02-26 18:35

當局者迷！父母沉淪外遇 呂秋遠提十點打破迷思

2019-02-26 21:54

調查報導／台灣C肝村 全台五鄉鎮感染盛行率最高

2019-02-27 09:43

胰臟癌很難發現？專家說其實有這些方法

2019-02-26 19:34

228連假 香香雞推13天優惠、漢堡王限店買一送一

2019-02-26 15:47

不准媽媽上廁所？ 霸氣寶寶「破門而入」

2019-02-26 18:31

一蘭「100%不含豚骨的拉麵」2月28日就吃得到

2019-02-27 00:16

是你嗎？機車煞車補助 七千件還沒申請

2019-02-27 00:18

228連假去哪玩? 三大樂園祭門票優惠

2019-02-26 17:46

今日星座運勢／射手勿參與交易談判 投資保持原狀

2019-02-27 00:00

萊爾富美式咖啡「升級不加價」！限量祈願莊園精品咖啡香醇更有感

2019-02-26 16:32

宜蘭龜山島 3月1日起重新開放觀光

2019-02-26 17:17

「超討厭社交」星座TOP4　但聚會他出現代表把你當成真朋友

2019-02-26 20:39

【大叔的中年小事】程耀毅／沒有什麼事是順便的

2019-02-27 06:00

國產降血壓藥誤用問題原料藥 食藥署下午4點說明

2019-02-27 14:06

全球首創！機車考照最快明年有實境題

2019-02-27 00:18

好市多新夯品！撕開滿滿鮮果肉 網友大推秒搬一箱回家

2019-02-27 12:03

「比悲傷更悲傷的事」 3萬元中獎刮刮樂變壁紙！

2019-02-27 12:46

永和首家電影院2月28日開幕 看電影只要1元！

2019-02-27 13:43

228賞櫻！烏山頭水庫南洋櫻開7成 門票滿額送船票

2019-02-26 20:08

勞動節全國放假？「還需社會共識」

2019-02-27 00:18

雇主徵人公告薪資範圍大 勞動部將設行政指導

2019-02-27 07:47

【心情點滴】程影／一個看見龍的午後

2019-02-27 06:00

她向民眾推廣4癌篩檢 意外發現自己得零期乳癌

2019-02-27 08:12

與家人吵架來不及見母最後一面 她痛哭：真的好想你

2019-02-27 13:52

國旅補助金額剩500元？ 挨批沒吸引力且難收尾

2019-02-27 09:43

影╱這隻店貓真有三腳貓功夫 會抓老鼠還是招財貓

2019-02-27 08:20

【童言童語】蔡宛芳／會傳染給自己

2019-02-27 06:00

米其林加持美味！10大華人名廚在台灣 第1名不意外

2019-02-26 19:41

春遊補助每人五百？ 胡幼偉：能幹嘛、真有誠意給一萬

2019-02-27 09:55

發燒遊韓6天 回台才知得麻疹

2019-02-26 23:52

最輕巧全片幅！Canon EOS RP全幅無反相機攝錄通吃

2019-02-26 17:41

沒健保也能衝急診 老外大讚台灣醫療

2019-02-27 13:30

流感上周7死 併發重症病例本季新高

2019-02-26 23:52

女友公主病？ 中醫新觀點：過敏＋肝火太旺

2019-02-26 17:02

「鬆姐」徐曉晰 出席DOUCHANGLEE大秀不緊張

2019-02-26 22:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top