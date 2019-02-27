春遊砸8億「500+500」搭雙鐵、到離島都加碼

2019-02-27 15:54 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



台鐵觀光列車包括商務車、餐車及客廳車等共29輛進行設備更新，耗資7900萬元整修，希望能吸引環島觀光列車旅客，推廣在地旅遊。 聯合報系記者曾吉松／攝影 分享 facebook 交通部4月至6月將推出全新春遊方案，除了不限年齡、不限縣市，每人補助500元，交通部長林佳龍今天透露細節表示，500元只是基礎，搭乘台鐵、高鐵、住宿星級旅館、企業員工旅遊、青年到離島等，將另外加碼補助500元，等於是「500加500」，預計投入8.6億元，可望創造62.5億元觀光效益。

觀光局去年起陸續推出暖冬、擴大暖冬補助，林佳龍昨天在立法院宣布4月將推春遊方案，昨天初步流出的方案維不限年齡、不限縣市，每人補助500元，引發學者及業界質疑，交通部觀光局副局長張錫聰今天在立法院表示，補助500元只是春遊方案其中一環，地方政府還會再依各地特色加碼，台鐵、高鐵也將加入。

林佳龍今天下午出席台灣郵輪產業發展協會成立大會，會前受訪表示，春遊方案是過去暖冬方案的「進階版」，因此投入預算、效益也更高，除了旅客住宿補助，搭乘台鐵、高鐵等交通工具，並鼓勵地方政府提案加碼。

他進一步說明，補助事實上是「500加500」，凡是住宿星級旅館、企業組團招待員工、青年到離島旅遊，均將另外加碼500元。他指出，春遊方案特色是只補助住宿，還鼓勵形成區域旅遊網，透過地方政府、企業與旅行業者配合產生效益。

針對部分旅行業者質疑干預市場，他認為「完全顛倒」。林佳龍說，基於過去經驗基礎，補助自由行、團客住宿，也會帶動地方政府也推出方案，帶動在地旅遊，「整體效用不只是補助」，另也將結合觀光局「浪漫小鎮」活動、促進青年參與國旅，交通部所屬高鐵、台鐵、中華郵政、中華電信等相關單位也將整合資源投入。

林佳龍強調，春遊方案以區域為整合單位，由交通部所屬單位與各部會集中資源，策略性針對淡季、需要加強國旅的部分，例如搭乘台鐵、高鐵前往中南部偏遠地區、增加青年去離島意願，都會加碼。