獨樂樂不如眾樂樂 素人粉彩畫家墾丁開個展

2019-02-27 15:48 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



原任教於國立中山大學音樂系的王雪枝，6年前退休後愛上色彩繽紛又可即興作畫的粉彩畫，並與素人同好成立高雄市國際粉彩協會；為讓民眾了解粉彩之美並拾起畫筆加入粉彩世界，即日起至下月底在墾丁福華度假飯店辦「角落」個人創作展，她說，獨樂樂不如眾樂樂，在藉畫作傳達作畫當下的心境感受外，更期盼藉由展覽讓更多人了解粉彩的簡單性及可行性。

「粉彩色彩很鮮艷，攜帶又方便，每次出外遊玩、寫生，只要帶2盒粉彩、1張畫紙，就OK了！」 王雪枝說，粉彩畫使用的顏料，不需使用筆刷，也不用加水或加油調色，在粗糙底材或粉彩畫紙上直接塗抹上色，作品完成後，色彩幾近永不褪色，隨時要畫都可以開始，隨時要停也不會影響到乾度或是顏色改變，是很值得推廣的一種繪畫畫材。

「獨樂樂不如眾樂樂！」王雪枝教職退休後投入粉彩藝術創作並與同好成立高雄市國際粉彩協會，與協會成員一同推廣粉彩的知識及技術，她說，很多人以為學畫很麻煩，但粉彩畫的門檻低，她與素人粉彩畫同好辦展覽、授課演講、藝術推廣等活動，被高雄文化中心列為績優團體，接著要到美國紐約參加聯展，繼續為粉彩藝術推廣盡分心力。

王雪枝著迷於巷弄間寧靜樸實的魅力，有系列老街巷弄的作品，捕捉即將消逝的磚瓦老屋景象，另有靜物寫真及田野鄉間；她說，很多作品投射出當下心境的變化，「永恆的幸福」是在一家義大利餐廳角落，用粉紅色調呈現窗戶灑下斜陽光線，記錄與家人共度幸福的片刻美好時光；「台東成功晨曦」是捕捉台東三仙台晨曦開始的光影投射在浪濤上、頃刻間變化萬千。